Rheinfelden Tartanbahn im Europastadion wird gereinigt und saniert

Bis Ende September soll die Anlage Sportlern wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin wird fleißig gearbeitet.

Die Tartanbahn im Europastadion steht seit Montag für mehrere Wochen dem Sport nicht mehr zur Verfügung. Die vom Gemeinderat beschlossenen Sanierungsarbeiten der Laufflächen haben begonnen.

Zunächst ist der technische Dienst noch bis Mittwoch mit Vorarbeiten beschäftigt. Dazu fährt zum Beispiel ein Hochdruck-Reinigungsfahrzeug die roten Laufbeläge ab und reinigt diese. Danach werden die Schäden am Rand und in den Belägen repariert, dazu gehört auch die Reinigung der Ablaufkanäle für Wasser. Anschließend übernimmt die Fachfirma und setzt die Arbeiten fort. Voraussichtlich Ende September ist die Anlage für Leichtathleten und andere Sportler generalerneuert. Dem Trend entsprechend sind die neuen auf den bestehenden Belag verlegten Kunststoffbahnen dann blau.

Stadtsportausschussvorsitzender Dieter Wild zeigt sich erfreut, dass das knapp 400 000 Euro-Projekt nun planmäßig in Angriff genommen wird. Dass während der Arbeiten der Rasenplatz aus Sicherheitsgründen nicht benutzt werden kann, hält er für vertretbar. Die meisten Fußballvereine, die soeben in die neue Saison gestartet sind, tragen ihre Spiele auf den vereinseigenen Plätzen aus. Für das Training stehen außerdem weiterhin der Kunstrasenplatz und ein zweites Spielfeld zur Verfügung. Dort treten auch der TIG und die Kickers in Aktion.

Sanierung in den Sommerferien

Für den TV entstehen laut Wild ebenfalls keine Nachteile, denn während der Ferien finde kein Leichtathletiktraining im Europastadion statt. Die Sommerferien wurden für die Sanierungsarbeiten bewusst gewählt, da auch der Sportunterricht der Schulen entfällt. „Wir sind jetzt froh, dass das gemacht wird“, betont Dieter Wild, denn, „die Laufbahn ist auch wichtig für Schulen und andere Vereine.“