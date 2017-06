Rheinfelden Taktik heißt das Zauberwort beim Bridge-Spielen

Seit 1993 besteht der Bridge-Club, der mit seinen Benefizturnieren schon 15 000 Euro Spenden für gemeinnützige Organisationen sammeln konnte.

Das Benefizturnier 2017 fiel allerdings aus. Aber die Bridger treffen sich wöchentlich zu Turnieren im Hotel Danner.

Schon sieben Mal hat der Bridge-Club ein Benefizturnier veranstaltet und die kompletten Einnahmen von an gemeinnützige Organisationen in Rheinfelden gespendet, 2016 ging das Geld an den Tafelladen. Aus organisatorischen Gründen fiel das Benefizturnier aber dieses Jahr aus. Vereinsvorsitzende Christl Huber versichert, dass ein neues Organisationskomitee aufgestellt und dann auch das Benefizturnier wieder veranstaltet werden soll.

Immer dienstags werden im Danner die Bidding-Boxen, Bridge-Mates und Bridge-Boards ausgepackt. An Vierer-Tischen sitzen die Spieler. Als Paar für das Turnier spielen die sich gegenüber sitzenden Spieler zusammen. Es ist leise an den Tischen. Gelegentlich murmelt einer etwas. Es herrscht eine sehr konzentrierte Atmosphäre. Die Spieler legen Karten ab, stechen, zählen Punkte. Nach und nach enden die Spiele. Gespräche flackern auf. Huber mahnt zur Ruhe, an einigen Tischen werde noch gespielt. Als alle fertig sind, wechseln Paare die Tische.

Die Paare sind den Spiellinien Nord-Süd und Ost-West zugerechnet, da beim Bridge nicht mit den Gegner am Tisch, sondern mit den anderen Spielern der Linie konkurriert wird. 52 Spieler sind gekommen und haben 13 Nord-Süd und 13 Ost-West-Paare gebildet. Alle Paare spielen mit den gleichen Kartendecks, die nach einem Spiel sorgfältig ins Board zurück geräumt werden.

Zum Schluss wird ein Durchschnitt aus allen Spielen gezogen und das Paar einer Linie mit den meisten Punkten gewinnt, da es aus den gleichen Karten wie die andere Paare der Linie mehr Punkte herausholen konnte.

Beim Clubturnier sind unter den 52 Spielern etwa zehn Männer. Der Altersdurchschnitt dürfte höher als 60 Jahre sein. Therese Bartholet spielt seit zehn Jahren mit. Sie kommt aus dem schweizerischen Rheinfelden. Etwa 30 Prozent der 102 Vereinsmitglieder kommen aus der Schweiz. „Nach der Pension von meinem Mann haben wir gedacht, ein gemeinsames Hobby wäre gut“, erklärte sie. Drei Jahre lang haben sie Bridge-Regelwerke gewälzt, bevor sie beitraten. „Das kann man nicht so schnell spielen“, meint Bartholet. „Manche lernen es bestimmt auch schneller, aber wir waren schon älter.“ Das Glück spiele immer weniger eine Rolle je erfahrener die Spieler seien.

Bridge-Club bietet Kurse an

Aus Weil am Rhein kommt Rudi Kuhn. Er ist seit 31 Jahren Bridger. Früher ging er in den Lörracher Club, seit zehn Jahren kommt er nach Rheinfelden. „Im Grunde ist das Bridge-Regelwerk nicht kompliziert“, meint Kuhn. Die Schwierigkeit besteht darin, mit dem Partner taktisch zusammen zu spielen und zu erkennen, wie die Karten am Tisch verteilt sind. Das lerne man nur mit der Zeit. Seine Freundin spielt auch im Verein und manchmal legen sie Spiele daheim nach, um sie zu analysieren.

Vorsitzende Huber hat vor 28 Jahren mit drei Freundinnen angefangen. Die Regeln hatte sie bei einem VHS-Kurs gelernt und 1995 ist sie dem Bridge-Club beigetreten. 1999 wurde sie zum ersten Mal Vereinsvorsitzende für ein Jahr, dann mussten sie und ihr Mann Hans-Peter Rheinfelden aus beruflichen Gründen verlassen. Als sie 2005 zurück kamen, wurde sie wieder Vorsitzende und ihr Ehemann Sportwart. Um neue Bridger zu gewinnen, hat der Club zwei Ausbilder und bietet Kurse an. „Man brauch circa ein Jahr, bis man turniermäßig spielen kann“, glaubt Huber.

Da aus dem Atrium im Danner ein Restaurant werden soll, musste sich der Verein ab August ein neues Domizil suchen. Es wurde im Karsauer „Kupferdächle“ gefunden. Das Danner und das Personal werden die Bridger in guter Erinnerung behalten. Bei Punktestandverkündung belegte das Paar Trudi Sangalli und Yvonne Degen den ersten Rang bei Nord-Süd mit 401 Matchpunkten von 624 möglichen Punkten und bei Ost-West kamen Helga Kieffer und Gaby Widmer auf den ersten Rang mit 412 Punkten.

