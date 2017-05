Rheinfelden Tag der offenen Tür bei der Kläranlage in Herten lockt zahlreiche Besucher

Von wegen stinken: Nicht nur Kinder waren am von Jürgen Nass und seinem Team veranstalteten Tag der offenen Tür von der Anlage in Herten fasziniert – Das Interesse an der Reinigung des täglichen Abwassers war groß.

Herten – Aufklärungsarbeit der besonderen Art haben Betriebsleiter Jürgen Nass und sein Team am Tag der offenen Tür in der Kläranlage in Herten geleistet. Die Besucher hatten viele Fragen und vor allen Dingen die Kinder waren fasziniert.

„Ist das alles Pipi, was da drin ist?“, will ein kleiner Bub von seiner Mama wissen. „Pipi, Spülwasser, Duschwasser“, klärt diese ihn auf. Ein Mann im besten Alter findet es „super“, als Kläranlagenmitarbeiter Markus Stoll ihm erklärt, dass das Wasser mit der Schnecken- statt einer herkömmlichen Pumpe von den Fangbecken in den höhergelegenen Rechen befördert wird. Auch Stolls Kollege Oliver Becker freut sich über viele interessierte und intelligente Fragen, manche so speziell, dass er sie ad hoc gar nicht beantworten kann: „Ein Besucher wollte wissen, wie viel Luft wir ins Becken pumpen müssen, dass der Sauerstoffgehalt stimmt.“

Jürgen Nass, Leiter der Kläranlage Herten des Abwasserzweckverbands Rheinfelden-Schwörstadt, ist entsprechend zufrieden, wie der erste Tag der Offenen Tür seit sieben Jahren am Samstag ablief. Damals seien es ein paar Besucher mehr gewesen, als die geschätzten 200 dieses Jahr, die Menschen aber nicht weniger interessiert. „Die Leute möchten hören, wie es funktioniert“, sagt Nass, der an diesem Tag regelmäßig im Hauptgebäude Vorträge über Zahlen, Technik und Hintergründe hält. Wer Nass kennt, weiß, dass er als Pädagoge in seinem Element ist; Schulklassen seien jederzeit zu einer Besichtigung willkommen, betont er.

Deshalb freuen ihn auch die vielen Kinder, die zum Tag der Offenen Tür gekommen sind. Ein kleines Mädchen aus Karsau wollte zum Beispiel gerne ihren „Stinker“ sehen; und dank des Besuchs wissen ihre Eltern nun tatsächlich auch, dass dies theoretisch möglich wäre, weil sie nämlich in der „linken“ Hälfte Karsaus wohnen, der in Herten entwässert wird. Alles östlich der Schildgasse landet hingegen in der kleineren Schwesteranlage in Schwörstadt. Aber auch die erwachsenen Besucher wie Hubert Lützelschwab aus Minseln sind überrascht, wie wenig es in der Kläranlage stinkt. Etwas, das stark von Wetter, Wassermenge und Material abhängt, wie Markus Stoll später sagt, als er beim Wurststand neben dem Sandfang steht.

Ein bisschen Ekel ist natürlich nicht nur bei den Kindern immer dabei; und beim Thema Essen wundert sich der zehnjährige Adrian Bucher aus Wyhlen, dass so viele Lebensmittel über das Abwasser entsorgt werden. Etwas, dass seine heutigen Besucher mit Sicherheit nicht tun, sagt Nass: „Wenn sie hierher kommen, zeigen sie ja schon, dass sie nicht gedankenlos mit dem Thema Abwasser umgehen.“ Den weitesten Weg hatte vermutlich Familie Räuber aus Bad Säckingen mit Sohn und Tochter. „Schade, dass so wenig los ist“, findet Mutter Tanja Räuber nach einer Stunde Aufenthalt. Vater Marco, der aus Rheinfelden stammt, arbeitet als Chemielaborant und erklärt seinen Kindern die Zersetzungsprozesse im Wasser.

Der Tag der Offenen Tür wurde von Nass und seinem fünfköpfigen Termin aus eigenem Antrieb geplant: „Wir wollen der Bevölkerung zeigen, was mit ihrem Abwasser und ihren Gebühren passiert“, sagt Nass. Für die Besucher wurden die geländerlosen Becken mit Gittern abgesichert und ein mit liebevoll gebastelten Schildern ein Einbahnsystem zum Parken ausgewiesen.