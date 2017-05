Rheinfelden Tag der Städtebauförderung gibt Blick frei auf Rheinfelder Baubranche

Besucherführungen durch das sanierte Rathaus finden guten Zuspruch. Eine Ausstellung lenkt den Fokus u nter anderem auf die neue Stadtmitte.

Rheinfelden – Sowohl das Rathaus als auch das Sozialrathaus öffneten am Tag der Städtebauförderung ihre Türen für die interessierte Öffentlichkeit. Die Führungen im sanierte Verwaltungssitz stießen auf großes Interesse. An die Friedrichstraße kamen trotz breitem Angebot weniger.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt eröffnete die Ausstellung „Schauplatz Rheinfelden“. Für einen Überraschungseffekt bei den Teilnehmern der Führung durchs Rathaus sorgte die Aussicht vom obersten sechsten Geschoss über die Stadt. Erik Fiss, Amtsleiter für Gebäudemanagement, gewährte einen Blick durch die neuen Fenster seines Büros, bevor er die Gruppe über die Fluchtbalkone entlang der sanierten Rathausfassade führte.

Der Andrang zur Eröffnung der Ausstellung „Schauplatz Rheinfelden“ und der ersten Führung durch das Rathaus war so groß, dass sie in zwei Gruppen aufgeteilt werden musste. Die zweite Gruppe übernahm Architektin Beate Kromer-Piek vom Architekturbüro Kromer-Piek, das die energetische Fassadensanierung geplant hatte.

Geschichte der Sanierung: Einmal um das Gebäude herum und drei Etagen nach unten führte Fiss seine Gruppe. Fiss erzählte die Baugeschichte des Rathauses ab dem Jahr 2000, als das Bürgerbüro die ursprüngliche Ladenzeile im Erdgeschoss ersetzte. Schon damals hat ein Planungswettbewerb für die Stadtbibliothek stattgefunden, deren Bau im Erdgeschoss sich aus finanziellen Gründen bis 2009 verzögerte. Fiss berichtete von der Heizungserneuerung, Maßnahmen im Bürgersaal und der energetischen Sanierung der Dächer. Ab 2013 begann die Planung für die Fassade, die in den vergangenen zwei Jahren optisch und energetisch modernisiert worden war.

Das grüne Stahlgerüst von 1979 ist verschwunden. „Die Nachtabkühlung hat sich schon im letzten Jahr bewährt und die Außenjalousien sind ein Segen“, meinte Fiss und verwies auf die Metallgitter, die ein kleineres Fenster nach außen sichern und somit nachts geöffnet bleiben können. Auf der hellgrauen Fassade setzen sich die Gitter als farbige Hingucker ab. Den Besuchern gefiel die Sanierung. „Außen, das Transparente macht schon was her und die Jalousien waren schon lange notwendig. Wir haben früher mehr als geschwitzt da drinnen. Man muss nur Licht reinlassen, dann wird es schöner“, befand Bernd Baumer, früherer Leiter des Ordnungsamtes, und Stadtrat Max Hirtle meinte: „Das ist tipptopp. Jetzt schaut das vernünftig aus und der Kostenrahmen ist okay.“

Städtebauförderung: Mit der Städtebauförderung, an der Rheinfelden seit 2002 Anteil hat, verband Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner Ansprache zur Ausstellungseröffnung fünf Aspekte: Erkennbare Wirkung und breiten Nutzen, Verbesserung der Strukturen in den Stadtteilen, die Runderneuerung der Innenstadt, die neue Stadtmitte mit Rathaus und Bibliothek sowie Bürgerbeteiligung etwa beim Masterplan Innenstadt. Er führte aus, dass für die Rathaussanierung 6,54 Millionen Euro aufgewendet wurden, davon betrug die Städtebauförderung 2,32 Millionen Euro. Bei der Bibliothek waren es 4,34 Millionen Euro mit einem Förderanteil von 1,23 Millionen Euro.

Wegen Raummangel war das Amt für Familie, Jugend und Senioren im März in das alte Rathaus in der Friedrichstraße umgezogen. Das Sozialrathaus beteiligte sich mit einem breiten Programm. In offenen Büros, wo neben dem Amt auch die Wohnungslosenhilfe AGJ und die Schwangeren- und Sozialberatung der Caritas untergebracht sind, standen Mitarbeiter für Fragen zu ihrer Arbeit bereit, auch der Stadtseniorenrat und die Nachtwanderer warben für ihre Anliegen.