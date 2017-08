Rheinfelden Tafelladen spannt die Brücke zwischen Überfluss und Mangel

In einem Leserbrief schreibt Klaus Huber aus Grenzach-Wyhlen über die Neueröffnung des Tafelladens in Rheinfelden und die Bedeutung der sozialen Einrichtung.

Seit sieben Jahren fahre und begleite ich Bedürftige zur Rheinfeder Tafel. Die Neueröffnung am neuen Standort Friedrichstraße 6 bietet enorme Synergien und Integrationshilfe. Im Hauptgebäude ist neben dem Amt für Familie, Jugend, Senioren und Soziales auch der Bürgertreffpunkt Gambrinus. In Nachbarschaft befindet sich das beliebte Awo-Schatzkästlein. So bilden Tafelladen, Soziales mit Freiwilligenagentur, Bürgertreffpunkt Gambrinus und Schatzkästlein eine sinnvolle Einheit.

Das ganze Jahr über wird die Tafel von vielen Menschen unterstützt. Ohne dieses Netzwerk wäre Integration und Linderung von Armut nicht machbar. Auch die Zusammenarbeit mit der Vesperkirche von Advent bis Aschermittwoch im Gambrinus ist sehr gut angelaufen. Die Helfer der Vesperkirche, die örtlichen Vereine und die vielen Freiwilligen helfen gern zusammen mit den Tafelmitarbeitern Essen ausgeben und an den Tischen bedienen.

Ich danke all den regionalen und lokalen Einrichtungen, die vorrangig ihren Anteil daran haben, dass die Tafel ihre tägliche Arbeit für die Bedürftigen leisten kann. Dabei vergesse ich auch nicht all die, die in anderer Form ihre Unterstützung zugute kommen lassen, sei es durch ihre Arbeitskraft, Kleinspenden, Geldspenden und Sachspenden, die dazu beitragen, tagtäglich das Tafelnetzwerk im Interesse der bedürftigen Bürger zu stärken.

Überschüssige Lebensmittel werden gesammelt

Nicht alle Menschen haben ihr täglich Brot – und dennoch gibt es Lebensmittel im Überfluss. Die Tafel bemüht sich hier um einen Ausgleich mit dem Ziel, qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, an Menschen in Not zu verteilen. Sie sammelt überschüssige Lebensmittel, die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar sind, und geben diese an Bedürftige ab. Diese Arbeit ist grundsätzlich ehrenamtlich. Sie kann – wenn möglich und notwendig – unterstützt werden durch unterschiedlich finanzierte und geförderte Mitarbeiter.

Wer essen wegwirft, verhält sich wie ein Dieb am Tisch des Armen, der Hunger hat. Einem Menschen geben was er braucht, ein Stück Brot, ein Lächeln, ein offenes Ohr – jetzt und nicht irgendwann – ist angesagt. Die Tafel hilft Menschen eine schwierige Zeit zu überbrücken und geben ihnen dadurch Motivation für die Zukunftsbewältigung.

Bedürftig sind für die Tafel alle Menschen, die nur über wenig Geld im Monat verfügen können, z.B. weil sie eine kleine Rente haben, Arbeitslosengeld I oder II, Sozialhilfe oder Grundsicherung beziehen. Diese schwierigen Lebenssituationen sind auf die Grundsicherung und ein soziokulturelles Existenzminimum angewiesen. Sie sind aber keine soziale Hängematte.

Viele schämen sich, Hilfe anzunehmen

Darüber hinaus gibt es noch immer Menschen, die auch sehr wenig Geld haben zum Leben, aber keine Sozialleistungen beantragen, teilweise weil sie sich schämen oder weil sie die Behandlung in den Institutionen als unwürdig empfinden, oder weil sie nicht über ihre Rechte informiert sind. Schade eigentlich, da Rheinfelden über ein so gut funktionierendes soziales Netzwerk verfügt.

„Jeder gibt, was er kann“, nach diesem Leitspruch engagieren sich seit Jahren örtliche Unternehmen, Supermärkte , diverse Sammlungen und Aktionen. Die Abgabe der Lebensmittel an die Bedürftigen erfolgt gegen einen sehr geringen Betrag. Verteilt werden ausschließlich gespendete Lebensmittel, bei extremen Mangel wird auch zugekauft. Miete, Transport- und Verwaltungskosten des Tafelbetriebes werden durch Einnahmen, sowie Spender und Sponsoren gedeckt. Die Tafel baut also auf Lebensmittel-, Geld-, Sach- und Zeit-Spenden. So schafft sie eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel.

Kunde des Tafelladens ist mehr als eine Nummer

Zentrale Aufgabe ist also, dass qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können oder gespendete Lebensmittel, an Bedürftige weiter zu geben. Die Tafel erfüllt diese Aufgabe, indem sie Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs in der Region einsammelt und diese direkt an Bedürftige gegen ein geringes Entgeld weitergibt. Auch wenn jeder Tafelkunde eine Nummer hat, ist er keine Nummer, sondern der Tafel wichtig.

Auch sehe ich die Tafel als eine neue soziale Bewegung, die praktizierte Wohltätigkeit mit der Wohlfahrtspflege für bedürftige Menschen verbindet. Beide Grundgedanken fließen stets in die Arbeit vor Ort ein. Im Handeln vernetzt die Tafel aktiv die Angebote von Spendern und Sponsoren und verbinden diese mit der praktischen Hilfe.

Ich sehe diese Verbindung zwischen Wohltätigkeit und Wohlfahrtspflege als eine Antwort auf die Herausforderungen eines grundlegenden und weitreichenden Wandels, der unsere Gesellschaft in vielen Bereichen verändert. Aus jeweils unterschiedlichen weltanschaulichen, religiösen, fachlichen oder persönlichen Motiven stellt sich die Tafel so ihrer humanitären Verantwortung und strebt nach sozialem Ausgleich. Gut, dass es die Tafel gibt – besser noch wäre, dass alle Bürger in Arbeit und Brot sind.

Klaus Huber, Grenzach-Wyhlen