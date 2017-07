Rheinfelden Tafelladen öffnet nach Umzug und Umbau am Montag

Tafelladen öffnet nach Umzug und Umbau am Montag

In Rekordzeit wurde aus dem alten Lagerschuppen hinter dem Sozialrathaus an der Friedrichstraße ein funktionales und ansprechendes Gebäude.

Am heutigen Freitag zieht der Tafelladen von der Nollinger Straße dort hin und bereits am Montag sollen die Kunden zur gewohnten Zeit wieder bedient werden. Helmut Moser hat uns kurz vorm Kistenpacken durchs neue Domizil geführt.

Es liegt Baustaub in der Luft. Ein junger Mann schleift eine der historischen Flügeltüren ab, ein anderer streicht einen Rahmen. Es sind letzte Handgriffe, die erledigt werden müssen, bis Helmut Moser und seine Mitarbeiter an einem Wochenende den Umzug über die Bühne bringen werden. Drinnen ist fast alles fertig. „Jetzt kommt noch die Putzkolonne, und dann können wir loslegen“, sagt Moser und wischt ein bisschen Staub von einem Regal.

Das Herzstück des neuen Tafelladens ist ein modern und funktional eingerichteter Verkaufsraum. Helle Fliesen stehen in schönem Kontrast zu schwarzen Regalen und hellen Holzelementen. „Manche fanden das ein bisschen viel, aber ich wollte hier etwas für die Zukunft schaffen“, sagt Moser. Rund 30.000 Euro hat der Tafelladenverein in die Ausstattung investiert. Neben dem Verkaufsareal liegt ein großer Raum, in dem die Waren gerichtet werden und sich zwei große Kühlkammern befinden. Die wurden extra angepasst – von der Stange konnte der Verein sie nicht kaufen. „Das Gebäude ist denkmalgeschützt, vieles musste erhalten bleiben“, sagt Moser. Zum Beispiel die alten Holzbalken im Innern. Aber auch die großen Flügeltüren, die gerade den letzten Schliff bekommen.

Weil diese Türen aber nicht ausgereicht hätten, den Laden zu schützen, kam der Architekt auf eine, wie Moser findet, geniale Idee. Er hat eine Mauer hochgezogen und Fenster eingesetzt – ein Haus im Haus quasi. „Während des Betriebs machen wir die Türen auf, ansonsten sind sie geschlossen.“ Einheitlich in Weiß und Grau gehalten, passt der ehemalige Flachbau, in dem schon das Gefängnis, ein Obdachlosenheim und das Meldeamt untergebracht waren, nun perfekt zum Nebengebäude. Doch nicht nur optisch ergänzen sie sich: „Für unsere Kunden ist die Nähe zum Amt für Jugend, Soziales und Senioren ideal“, sagt Moser.

Auch für die Mitarbeiter bringt der Umzug Vorteile. Im Obergeschoss gibt es nun einen großen Sozialraum, eine Teeküche, Toiletten und sogar eine Dusche. Daneben liegt ein großes Büro. Noch steht ein riesiger Eck-Schreibtisch darin, der fliegt aber raus. „Ich möchte hier zwei Arbeitsplätze einrichten“, sagt Moser.

Dass es die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht erwarten können, ihren neuen Arbeitsplatz zu sehen, zeigt sich an diesem Morgen. Clara Müller fährt mit dem Fahrrad vor und lässt sich von Helmut Moser den neuen Laden zeigen. „Sehr schön ist das geworden“, sagt Müller, die seit zwölf Jahren für den Verein arbeitet. Moser kann dieses Lob nur an die Wohnbau zurückgeben, von der der Verein den Laden pachten wird. „Im März wurde die Baugenehmigung erteilt und jetzt können wir schon einziehen.“ Zuletzt hatte das Gebäude der Wohnbau als Lagerraum gedient und dementsprechend war der Zustand. „Jetzt ist es eine wunderschöne Immobilie, die sicher auch für andere Geschäftsleute interessant sein dürfte“, sagt Moser.

Eröffnungsfeier im August geplant

Vom gelungenen Umbau können sich Mitarbeiter, Mitglieder und Gönner am Donnerstag, 10. August, um 14.30 Uhr, überzeugen. „Hiermit lade ich alle schon mal herzlich ein.“

Bis dahin sind wohl auch die allerletzten Feinheiten erledigt. „Internet und Telefon fehlen noch“, zählt Moser auf. Und er muss noch klären, wo künftig der Briefkasten des Tafelladens hängt. Denn an die frischsanierte Fassade darf er nicht – aus Gründen des Denkmalschutzes.