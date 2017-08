Rheinfelden Tafelladen feiert offizielle Eröffnung mit kleiner Feier

Mit einer kleinen Feierstunde wurden die neuen Räumlichkeiten des Rheinfelder Tafelladens hinter dem Bürgerhaus Gambrinius eingeweiht. Ein großes Lob gab es für das Engagement der zahlreichen Helfer, Unterstützer und Mitarbeiter.

Knapp einen Monat nach der Eröffnung des Tafelladens gab’s bei Kaffee und Kuchen ein kleines – und leider verregnetes – Dankeschön an alle, die das Projekt in den vergangenen Monaten unterstützt haben.

Voll war’s am Donnerstag in dem Verkaufsraum des neuen Tafelladens. Neben Vertretern aus Gemeinderat, Nachbarkommunen, Politik und Nachbartafelvereinen waren viele Ehrenamtliche gekommen, die den Tafelladen am Laufen halten. Ihnen galt der besondere Dank des Vorsitzenden Helmut Moser – und sie und die Kunden haben nun ein neues Zuhause gefunden. „Die Kunden müssen nun nicht mehr auf dem Bürgersteig warten“, so Moser, der sich insbesondere bei Wohnbaugeschäftsführer Dieter Burger und dem Bauzuständigen Dieter Model bedankte. Die Wohnbau hat das alte Lagergebäude innerhalb von fünf Monaten in einen funktionalen Laden verwandelt. „Das ist ein Nonprofit-Projekt, wir verdienen daran nicht und wollen das auch gar nicht“, so Burger. Für die Wohnbau sei der Tafelladen ein gesellschaftlicher Auftrag, dem man nachgekommen sei. „Auch einige unserer Kunden nutzen dieses Angebot.“

Für ihn und Model sei die Baustelle spannend gewesen – und eine echte Herausforderung. Die Kosten seien zwar etwas davon gelaufen. „Aber bei jeder Entscheidung, die zu treffen war, habe ich im Zweifel pro Tafelladen entschieden“, so Burger. Kostensenkend habe sich der Zuschuss aus dem Städtebauprogramm ausgewirkt.

Bei der Stadt hat sich insbesondere das Bauamt reingekniet, um den Umzug in dieser kurzen Zeit zu ermöglichen, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hervorhob. Aber ohne die Beharrlichkeit und Kontinuität des Vorsitzenden wäre es auch nicht so schnell gegangen – diese Worte wurden mit herzlichem Zwischenapplaus quittiert.

Nachdem Ende 2015 klar war, dass der alte Laden an der Nollinger Straße nicht bleiben kann, habe man sich mehrere Objekte in der Stadt angeschaut, erinnerte der OB. „Aber eine herkömmliche Pacht kann der Tafelladenverein nicht bezahlen.“ Ihm sei im Zuge der Umstrukturierung des ehemaligen Wohnbausitzes an der Friedrichstraße die Idee gekommen, das Gebäude für den Tafelladen zu nutzen, so Eberhardt weiter.

Wenn man sich das Gebäude heute anschaue – es diente schon als Amt für öffentliche Ordnung, war mal Gefängnis und zuletzt Lagerschuppen – erkenne man es kaum wieder. Dass der Unterschied zu einem normalen Laden nicht groß sei, sei richtig, um den Kunden ein Gefühl der Teilhabe an der Gesellschaft zu vermitteln.