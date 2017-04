Rheinfelden Tänzerinnen lassen zu Rock'n'Roll und Boogie-Woogie die Röcke schwingen

Vierte Rock'n'Roll- und Boogie-Woogie-Night im Bürgersaal lässt die Musik und Mode der 50er und 60er Jahre aufleben.

Hits aus den 50er und 60er Jahren eroberten am Wochenende den Bürgersaal. Am veranstaltungsreichen Samstagabend kamen trotz großer Auswahl an anderen Angeboten viele Tanzbegeisterte zur inzwischen vierten Auflage der Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Night in Rheinfelden. Helmut Rieger – in Rheinfelden kein Unbekannter – und Freunde hatten zu der Tanzveranstaltung eingeladen, ein Ereignis, das längst nicht nur für Insider gedacht ist.

Die Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Night genießt über die Grenzen hinweg und nicht nur entlang des Hochrheins einen legendären Ruf. Wo sich die Fans der beiden Musik- und Tanzrichtungen treffen, ist die Stimmung immer gut. Am Samstag wurde wieder richtig stark getanzt, schon vom Zuschauen war einem bewusst: Da wird Leistungssport betrieben. Es war vor allem die mittlere bis ältere Generation, die in den Bürgersaal kam, um sich an alte Zeiten erinnern zu lassen, um die Hits längst vergangener Tage für ein paar Stunden aufleben zu lassen. Sie stehen, und vor allem tanzen, auf die Evergreens von Ted Herold, Peter Kraus, Ralf Bendix, Chuck Berry oder Elvis Presley.

Shaking Cats heißt die Band, welche die Gassenhauer richtig toll hinlegte und bei den Tanzfreunden schon fast einen legendären Ruf genießt. Kein Wunder, dass da die Tanzfläche nie leer war, dass die Paare beschwingt übers Parkett glitten. „Die Tanzfläche im Bürgersaal ist groß, hier kann man wirklich unbeschwert tanzen, man kann sich toll bewegen“, geriet Nadja Bausch aus Lörrach ins Schwärmen. Und mit der stilechten Kleidung – die Damen im Pettycoat-Kleid mit dem schwingenden Rock, die Herren in weiten Bundfaltenhosen samt Hosenträger – gaben dem Bild die passende Note, nicht zu vergessen das perfekte Make-up samt Frisur von anno dazu mal.

Ein Paar aus der Schweiz hatte sogar sein Yorkshire-Pärchen im alten Puppenwagen mit dabei, auch das fühlte sich pudelwohl. Die Vorführung der Pink Cadillacs war eine super Showeinlage und bot den Zuschauern eine Augenweide. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Sonja und Franky Secci. Die einstigen Europa- und Weltmeister in der Seniorenklasse heizten den Gästen in bester Boogie-Woogie-Manier ein.