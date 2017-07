Rheinfelden Surrealismus-Ausstellung im Rathaus: Wenn Mensch und Natur verschmelzen

Eine Surrealismus-Ausstellung in der Rathausgalerie entführt bis zum 4. August in fantastische Bildwelten und Landschaften.

In fantastische Bildwelten und irreale Traumlandschaften führt die Ausstellung zum Thema Surrealismus in der Rheinfelder Rathausgalerie. Kuratorin Elisabeth Veith hat im Auftrag des städtischen Kulturamts die drei Maler Thomas W. Bossert, Helmut Hruschka und Andreas Brachmann sowie den Fotografen Erich Meyer zusammengebracht, die sich in unterschiedlicher Art mit dieser Stilrichtung auseinandersetzen.

An den Stellwänden und in neuer Beleuchtung kommen die Gemälde und Fotografien in der Rathausgalerie effektvoll zur Wirkung. Der Titel „Auf den zweiten Blick“ deutet an, dass sich die rätselhaften Motive nicht auf Anhieb, sondern erst beim genauen Hinschauen deuten lassen und es sehr viele Details zu entdecken gibt. Veith erzählte bei der Eröffnung, dass sie zunächst Thomas Bossert kennengelernt hat und von dessen Bildern fasziniert war. So entstand das Konzept, vier Künstlern unter dem thematischen Dach des Surrealismus zusammenzubringen.

Die vier Künstler

Thomas Bossert aus Lörrach arbeitet technisch aufwändig im Stil des Phantastischen Realismus. In einem Bild bezieht sich Bossert auf Arnold Böcklins Toteninsel: Der Weg vom irdischen Dasein in eine andere Welt, menschliche Figuren zwischen Himmel und Erde, ein Auge, das alles beobachtet, machen dieses Bild geheimnisvoll. Bossert eröffnet den Betrachtern vieldeutige Welten und Assoziationen. In seinen Bildern erscheinen fiktive utopische Architekturen, Gesichter mit Pflanzen, Wolken, Köpfe mit verbundenen Augen. Der Mensch wird mit Pflanzen kombiniert.

Helmut Hruschka, der ebenfalls sein Atelier in Lörrach-Brombach hat, ist ein Meister der zarten, hellen Farbtöne und fein nuancierten Malweise. Seine Bilder haben etwas Luftiges, zeigen oft Wolkengebilde, in denen man fantastische Formen erkennen kann. Ein weiblicher Torso mit einem Flügel vor Säulen, eine Muschel, aus der Zweige wachsen, ein Fisch inmitten einer wüstenartigen Landschaft, und imaginäre Räume setzt Hruschka mit fotorealistischer Genauigkeit und leichter Hand ins Bild.

Die Fantasie beflügelt auch Andreas Brachmann, der in Andalusien lebt. Seine Landschaften offenbaren erst auf den zweiten Blick ihr Geheimnis. In den mystisch wirkenden Felsen- und Moorlandschaften und Baumformen sind angedeutet menschliche Körper verborgen. Sinnliche weibliche Akte verschmelzen mit der Landschaft, in den kraftvoll verschlungenen Bäumen sind menschliche Gestalten zu erahnen: Der Maler spielt subtil mit der Wahrnehmung zwischen Körper und Natur.

Eine ganz andere Sicht auf Architektur und Landschaft bringt der Fotograf Erich Meyer aus Hasel ein. Er zeigt Fotos aus der Vogelperspektive, Aufnahmen vom Kreisverkehr in Rheinfelden, von einem gefrorenen Fluss, vom Flughafen Lahr oder von Bohrköpfen am Katzenbergtunnel. Es ist überraschend, welche Strukturen und geometrischen Formen sich aus dieser Perspektive ergeben. Meyers Luftaufnahmen werden zu spannenden Such- und Rätselbildern, die wunderbar in den surrealen Kontext passen.

Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 4. August, zu sehen, Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, Freitag, 8 bis 13 Uhr.