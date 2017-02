Rheinfelden Stühlerücken bei der CDU-Fraktion im Ortschaftsrat Karsau

Günter Neumann scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Ortschaftsrat aus. Seine Nachfolge tritt Ulrike Hinz an.

Stühlerücken am Karsauer Ratstisch: Günter Neumann scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Ortschaftsrat aus. Seine Nachfolge tritt Ulrike Hinz an. Nach dem Ergebnis der Ortschaftsratswahl im Mai 2014 wäre Katja Grass die von der CDU festgelegte Ersatzperson gewesen, sie verzichtete aber aus beruflichen Gründen auf den Posten als Ortschaftsrätin.

In der Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend hat Ortsvorsteher Jürgen Räuber deshalb Ulrike Hinz als Nachfolgerin Neumanns verpflichtet. Günter Neumann gehörte seit 2014 dem Ortschaftsrat an. Zuvor war er bereits von 1989 bis 2004 Mitglied des Gremiums. „Günter Neumann hat mit großem Sachverstand und Hingabe mitgewirkt. Seine Arbeit hat er nicht für sich, sondern so, wie es im übrigen gemeindeordnungsrechtliche Pflicht ist, für die Allgemeinheit, für die Bevölkerung, für die Vereine, und damit für unser Dorf geleistet. Er war immer ein angenehmer und aktiver Bürgervertreter und Ortschaftsratskollege“, lobte der Ortsvorsteher. Unermüdlichen Einsatz für die Allgemeinheit attestierte Parteikollege Uwe Tittmann, SPD-Kollegin Sibylle Jung fragte humorvoll: „Wer führt jetzt die schöne Tradition fort, dass wir Frauen bei der Weihnachtsfeier einen Blumenstrauß bekommen?“

Zum Abschied blickte Neumann auf ein „freundschaftliches Beisammensein“ zurück. Und vorausblickend lud er das Gremium zum Sommerfest ein. Ulrike Hinz freut sich auf ihre Zeit am Karsauer Ratstisch. „Das ist eine neue Aufgabe, sich für die Ortsangelegenheiten einzusetzen. Ich freue mich auf die spannende Arbeit des Ortschaftsrates.“ Ulrike Hinz ist 63 Jahre alt, von Beruf Erzieherin, sie leitete den Kindergarten Sonnenschein in Eichsel, seit einem Jahr genießt sie den Ruhestand. Ulrike Hinz ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.