Rheinfelden Streitigkeit um Verkehrsregeln endet mit Körperverletzung

Am Freitag gegen 12.40 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Rheinfelden zu einer Körperverletzung und Beleidigung.

Zur Tatzeit saß eine 57-jährige Frau als Beifahrerin im Auto ihres Ehemanns. Diese reihten sich zum Einbiegen vom Parkplatz auf die Schildgasse ein. Zu diesem Zeitpunkt wollte sich eine bislang unbekannte Frau mit Schweizer Kennzeichen in die wartende Autoschlange drängen.Die 57-jährige Frau versuchte der unbekannten Frau mit Worten und Gesten zu erklären, dass sie sich an die Verkehrsregeln halten soll. Daraufhin wurde der 57-jährigen Frau der Mittelfinger gezeigt. Aufgrund dieser Beleidigung stieg die 57-jährige Beifahrerin aus und wollte die Frau zur Rede stellen und stellte sich dabei vor das Schweizer Auto.Die Frau reagierte jedoch nicht darauf und fuhr mit ihrem Auto auf die 57-jährige Frau zu und stieß gleich zweimal gegen ihr Knie. Durch diesen Zusammenstoß wurde die 57-jährige Frau leicht verletzt.Danach entfernte sich die Frau mit dem Schweizer Auto mit quietschenden Reifen in südliche Richtung auf der Schildgasse. Das Kennzeichen konnte durch den Ehemann der 57-jährigen Frau notiert werden.Weitere Ermittlungen in der Schweiz bezüglich der Autofahrerin werden über die Staatsanwaltschaft Lörrach veranlasst.Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623 7404-0) in Verbindung zu setzen.