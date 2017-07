Rheinfelden Streit vor Lebensmittelmarkt in Rheinfelden endet blutig

Streit vor Lebensmittelmarkt in Rheinfelden endet blutig

In der Nollinger Straße kam es am Freitagabend zu einer Streitigkeit zwischen zwei Jugendlichen, bei der einer verletzt wurde.

Vor einem Lebensmittelmarkt in der Nollinger Straße in Rheinfelden kam es am Freitag, um 20.45 Uhr, zu einer Streitigkeit zwischen zwei Jugendlichen, wobei einer verletzt wurde.

Zur Tatzeit trafen sich zwei Jugendliche vor einem Lebensmittelmarkt und fingen an zu streiten. Hintergrund waren Probleme aus den zurückliegenden Tagen. Im Verlauf des Streites schlug dann der 16-jährige Jugendliche mit der Faust auf die Nase seines gleichaltrigen Gegenübers. Dieser wurde verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich beim Revier Rheinfelden (07623/740 40) zu melden.