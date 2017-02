Rheinfelden Streit um Sozialamt geht weiter, obwohl Umzug beschlossene Sache ist

Das Amt für Familie, Jugend und Senioren wird ins Gambrinus umgesiedelt. Die SPD-Fraktion kritisiert im Gemeinderat erneut das Vorgehen von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.

Die Diskussion über den Umzug des Amtes für Familie, Jugend und Senioren ins Haus Gambrinus ist beendet. Die SPD-Fraktion ist mit dieser Lösung und auch mit dem Vorgehen der Verwaltung in diesem Fall jedoch alles andere als zufrieden. Im Gemeinderat am Donnerstag kam es zum Streit darüber, ob es rechtens ist, dass Oberbürgermeister Klaus Eberhardt allein entschieden hat, welches Amt aus dem Rathaus ausgelagert wird.

Dass ein Amt aus dem Rathaus ausgelagert werden muss, weil es dort aufgrund steigender Mitarbeiterzahlen zu eng geworden ist, steht schon lange fest. Bereits im März 2016 hatte der Gemeinderat beschlossen, dafür dass ehemalige Rathaus in der Friedrichstraße 6 anzumieten. Zunächst war darüber nachgedacht worden, das Amt für Gebäudemanagement dorthin zu verlegen. Vergangene Woche hatte OB Eberhardt dann aber mitgeteilt, dass man sich „aufgrund struktureller Weiterentwicklungen“ dafür entschieden habe, das Amt für Familie, Jugend und Senioren auszulagern. So entstehe im Haus Gambrinus, in dem bereits elf soziale Einrichtungen tätig sind, ein soziales Kompetenzzentrum.

Auf die Frage Gustav Fischers (SPD), warum der Gemeinderat nicht an dieser Entscheidung habe mitwirken dürfen, berief sich Eberhardt auf den Paragraphen 44 der Gemeindeordnung, wonach der Bürgermeister die innere Organisation der Gemeindeverwaltung alleine regeln darf. „Das hörte sich so ’alternativlos’ an, dabei hätte es wohl eine Alternative gegeben“, kritisierte Alfred Winkler (SPD) das Verhalten Eberhardts am Donnerstag rückblickend. „Wir hätten uns gewünscht, bei einer so elementaren Frage umfangreicher einbezogen zu werden.

“ Winkler zählte erneut die Punkte aut, die für die SPD gegen die Umlagerung des Amtes für Familie, Jugend und Senioren sprechen. So sei das Haus Gambrinus bisher nicht barrierefrei und verfüge über keine „adäquate Parkplatzsituation“. Da bei der Entscheidung laut Winkler auch Fragen der Finanzierung eine Rolle spielten, hätte Eberhardt den Gemeinderat seiner Meinung nach fragen müssen.

Dem widersprach Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler. Die Finanzierung sei bereits im März 2016 beschlossen worden, nun handele es sich um eine rein organisatorische Frage, die in der Zuständigkeit des OBs liege. Die Verwaltung habe sich sogar vom Regierungspräsidium versichern lassen, dass sie in dieser Angelegenheit rechtens handele. Klaus Eberhardt kommentierte die Aussage Winklers mit den Worten: „Man könnte meinen, Sie wären hier zum Hausherren mutiert“, und versicherte, dass man intern gründlich abgewogen haben, welches Amt umziehen solle. Auch die anderen Fraktonen äußerten Unverständnis über die Forderung Winklers. „Ich kann manche Diskussion einfach nicht verstehen“, sagte Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) und bezeichnete die Entscheidung des OBs als „beste Lösung“. Laut Heinrich Lohmann (Grüne) habe die Stadtverwaltung richtig gehandelt und solle sich die innere Organisation nicht aus der Hand nehmen lassen.