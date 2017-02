Rheinfelden Straßen in Karsau werden an Fasnacht gesperrt

Straßen in Karsau werden an Fasnacht gesperrt

Aufgrund verschiedener Fasnachtsveranstaltungen kommt es in Karsau zu etlichen Einschränkungen im Straßenverkehr.

Wegen der anstehenden Fasnachtsveranstaltungen kommt es in den kommenden Wochen in Karsau zu einer Reihe von Verkehrseinschränkungen. So werden im Rahmen des Narrenbaumstellens am Donnerstag, 9. Februar, ab 19 Uhr die Karsauer Straße, die Kreisstraße, die Forststraße und die Rütte Straße zeitweise gesperrt. Auf der Rütte und Forststraße gilt ab 19 Uhr ein Halteverbot.

Am Samstag, 18. Februar, kommt es wegen des Kinderumzug ab 13 Uhr auf der Rütte und Karsauer Straße zu Einschränkungen. Auch hier gilt ab 13 Uhr ein Halteverbot. Während des Narrenmarktes vom 22. Februar bis 3. März ist die Karsauer Straße zwischen Einmündung Kreuzstraße und Einmündung Innerdorf bis zur Trotte gesperrt (Anlieger frei). Parkplätze für Besucher sind ausgeschildert. Entlang des Sengelewegs gilt ab Mittwoch, 22. Februar, 6 Uhr ein Halteverbot, ebenso auf einem Teil der Kreisstraße ab 7 Uhr.

Am Rosenmontag, 27. Februar, gibt es ab 14 Uhr kurzfristige Sperrungen entlang der Umzugstrecke in der Forststraße, Rütte Straße, Kreisstraße, Kreuzgasse und Karsauer Straße bis zur Trotte. In der Forst- und Rütte Straße gilt ab 13.30 Uhr ein Halteverbot.