Rheinfelden Strampeln für die Umwelt: Aktion Stadtradler geht erfolgreich zu Ende

Drei Wochen lang wurde kräftig in die Pedale getreten. 32.263 Kilometer wurden dabei zurückgelegt. Das entspricht in etwa der Luftlinie Australien-Rheinfelden und wieder zurück.

Unter der gelungenen Aktion der Stadtradler konnten somit mehrere Tonnen CO2 eingespart werden. Die aktivsten und größten Teams wurden nun ausgezeichnet.

Mit 142 Teilnehmern zieht Klimamanagerin Erika Höcker eine durchweg positive Bilanz: „Wir können sagen, dass Klimaschutz einfach Spaß macht.“ Die Aktion „Stadtradler“ findet bundesweit in 597 Kommunen statt und möchte zum Thema Klimaschutz beitragen und auch die Kommunalparlamente dazu anregen, sich mehr für die Belange der Radfahrer auszusprechen. Vom 3. bis zum 23. Mai konnten die Bürger sich in Teams zusammenfinden und ihre geradelten Kilometer einreichen und online die Leistungen vergleichen. „Man erkundigt sich dann schon mal, wie weit die Hertener zum Beispiel sind“, so Joachim Schoch-Bösken aus dem Team der „Grünen Gockel“.

Am meisten Kilometer zurückgelegt haben die Alltagsradfahrer, „Herten Radler“, welche pro Person circa einmal nach Paris geradelt sind. Besonders darauf achten, am Morgen das Fahrrad zu nehmen, mussten die Radler nicht. So bezeichnet sich Ursula Schwendenmann aus dem Team der IG Velo als eine große Alltagsradlerin: „Man kommt einfach schneller voran, kann die Stadt unterstützen und in gewisser Weise ein Vorbild sein.“

Das größte aktive Team war mit 25 Radlern vom St. Josefshaus. Mitarbeiter Marco Steinert hatte die Idee, das Sozialunternehmen bei der Aktion anzumelden. Er sei selber vor zwei Jahren auf das Fahrrad umgestiegen und somit fiele das Sammeln der Kilometer nicht all zu schwer. Personalleiterin Beate Pfriender-Muck wollte die Aktion auch dazu nutzen, um noch einmal auf das Jobrad aufmerksam zu machen. „Mitarbeiter können damit ein Fahrrad über das Josefshaus leasen“, so Pfriender-Muck. Vor einem Jahr wurde diese Möglichkeit eingeführt, 126 Fahrräder sind schon dadurch finanziert.

Aber nicht nur Alltagsradler ließen sich vom Radfahren überzeugen, betonte Erika Höcker, auch eine Kollegin des Rathauses ließ für die Aktion das Auto stehen. Leider gab es niemanden, der sich für die Kategorie des Stadtradler-Stars aufstellte. Diese Kategorie möchte gezielt Mitglieder der kommunalen Parlamente oder des öffentlichen Lebens ansprechen. Dennoch liegt Rheinfelden im Moment auf dem siebten Platz in der Kategorie „Fahrradaktivste Kommunalparlament – Kilometer pro Parlamentarier“.

Wettstreit mit Bad Säckingen

In der Kategorie der „Radelaktivsten Kommune -meiste Kilometer pro Teilnehmer“ liegt die Stadt im Moment sogar ebenfalls auf dem siebten Platz. Das Stadtradeln findet bundesweit noch bis zum 30. September statt. Bad Säckingen und Lörrach treten in den nächsten Tagen die 21 Tage Radfahren an: „ Falls Bad Säckingen uns überholt, lassen wir das nicht auf uns sitzen“, betonte die Klimamanagerin. In Zukunft möchte sie dafür sorgen, dass das Stadtradeln jedes Jahr stattfindet und noch mehr Leute aktiviert.

Als Preise für die aktivsten Kommunen werden unter anderem Fahrräder, Fahrradcomputer und Satteltaschen verlost. Unter den beiden Kategorien „Fahrradaktivste Team“ und „Team mit den meisten Mitgliedern“ wurde vor Ort mit dem Los aus den jeweiligen Teams ein Gewinner bestimmt, der sich über eine Fahrrad-Hosenklemme oder eine Satteltasche freuen konnte. Für alle Teilnehmer stand der Spaß an der Aktion und natürlich die Einsparung von CO2 und der damit verbundene Klimaschutz im Mittelpunkt. Die 18 Teams konnten 4,6 Tonnen des giftigen Gases einsparen, diese Menge lässt sich mit der Hälfte des jährlichen Durchschnittsverbrauchs einer Person vergleichen: „Man kann aus der Aktion einfach ganz viel mitnehmen“, betonte Erika Höcker noch einmal glücklich.

Die besten Stadtradler