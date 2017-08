Rheinfelden Stimmen aus dem Grab: Warum auch tote Mitbürger über den Bundestag entscheiden

Eine zugegeben makabere, aber nicht uninteressante Frage ist neulich im Freundeskreis aufgekommen. Ist die Stimme eines Briefwählers eigentlich gültig, wenn er kurz vor der Bundestagswahl das Zeitliche segnet?

Also mal angenommen, ein Bürger weilt am 24. September im Urlaub und gibt seinen ausgefüllten Wahlschein vor Antritt der Reise im Rathaus ab. So tragisch es klingt, aber sein Trip wird zur Reise ohne Wiederkehr. Ist seine Stimme dann noch gültig?

Oder ein gar nicht so unwahrscheinlicher Fall: Eine sehr betagte Seniorin stirbt vor dem Wahltag, nachdem sie an der Briefwahl teilgenommen hat. Wird ihre Stimme gezählt? Die eindeutige Antwort lautet: „Ja, wer Briefwahl gemacht hat und dessen Stimme gültig ist, wird mitgezählt“, bestätigt der Rheinfelder Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler, der die Bundestagswahl organisiert, auf unsere Nachfrage. Egal ob tot oder lebendig.

Auf die Antwort hätten wir eigentlich selbst kommen können. Denn es klingt logisch, dass die Wahlhelfer am Wahlabend, wenn es sowieso bereits hektisch zugeht, nicht bei jeden Wahlzettel einen Abgleich mit dem aktualisierten Wählerverzeichnis vornehmen beziehungsweise überprüfen können, ob der Wähler noch lebt. Mal davon abgesehen, dass die Stimmen anonym abgegeben werden.

Wenn wir unseren Grips etwas mehr angestrengt hätten und die Frage nicht bei einer Bierlaune entstanden wäre, wäre uns die einleuchtende Erklärung selbst eingefallen.

Interessant ist es dennoch, dass Menschen, die leider nicht mehr unter uns weilen, unser Parlament für die kommenden vier Jahre mitentscheiden. Da bekommt der Begriff Grabesstimme eine ganz andere Bedeutung.