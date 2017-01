Die Sternsinger ziehen ab kommenden Freitag durch Rheinfelden, um Häuser zu segnen und Spenden für Kinder in Not zu sammeln.

Kaum hat das neue Jahr begonnen, freuen sich viele Familien, besonders mit Kindern in den Ortsteilen und im Stadtgebiet auf den Besuch der Sternsinger am Dreikönigstag. Nachdem jedoch im Vergleich zu früher zunehmend weniger Kinder und begleitende Jugendliche aufgrund veränderter Freizeitaktivitäten bereit sind, diese bereichernde Aufgabe zu übernehmen, so Vikar Christian Wolff von der katholischen Pfarrei St. Josef, freut er sich ganz besonders, dass die schöne alte Tradition fortgesetzt werden kann. Nach seinem Aufruf unter anderem auch in der Schule, haben sich neue Schul- und auch Kommunionkinder gemeldet, aber vor allem auch Eltern, um die einzelnen Gruppen zu begleiten.

Fast 20 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren werden nun in fünf Gruppen in der Pfarrei St. Josef nach einem festlichen Aussendungsgottesdienst verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar mit Stern Krone, Weihrauch und Kreide unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein“ von Haus zu Haus ziehen und den Segensspruch 20*C+M+B+17 über den Türen anbringen. Diese Buchstaben stehen nicht, wie der Volksglaube oftmals annimmt, für die Anfangsbuchstaben der königlichen Namen, sondern kommen aus dem Lateinischen und bedeuten „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus).

Gleichzeitig sammeln die Sternsinger wie jedes Jahr für Projekte in aller Welt, die sich für Kinder in Not einsetzten. 2017 steht Kenia im Mittelpunkt, wo die Kinder und ihre Familien als Folge des Klimawandels unter extremer Trockenheit leiden. Bereits beim ersten Vorbereitungstreffen hat Vikar Wolff festgestellt, dass die Kinder sehr motiviert seien und sich auf ihren Einsatz freuen und „es ist schön, wenn sie sich auf diese Weise sozial einsetzen“. Die Erfahrung habe gezeigt, dass oftmals kurzfristig noch Anfragen für einen Besuch der Sternsinger beim Pfarramt eingehen, sodass er mit zirka 70 Hausbesuchen im Stadtgebiet einschließlich Siedlung rechne, auch das Pflegezentrum Rheingarten in der Basler Straße sei dabei.

Die Besuche finden am 6. Januar von mittags bis abends und am Samstag, 7. Januar, vormittags bei jedem Wetter statt, „dabei sind die Kinder sehr gut unterwegs“, lobte der Vikar. Als Belohnung dürfen sich die Sternsinger nicht nur auf die obligatorischen Süßigkeiten freuen, sondern auch auf ein gemeinsames Spaghetti-Essen im Pfarreizentrum, zubereitet von zwei engagierten Damen aus der Pfarrei. Beide erwiesen sich außerdem als fleißige Näherinnen, denn sie haben teilweise neue Gewänder für die Sternsinger angefertigt.

der Sternsinger in der Kirche St. Josef am kommenden Freitag, 6. Januar, um 10.30 Uhr.