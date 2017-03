Rheinfelden Stefan Weber folgt auf Peter Grimm als Vorsitzender des SV Herten

Der SV Herten hat einen neuen Vorsitzenden: Stefan Weber wurde einstimmig bei der Hauptversammlung gewählt. Für seinen Vorgänger Peter Grimm gab es die Ehrenurkunde des südbadischen Fußballverbandes.

Ein waschechter Sohn Hertens und begeisterter Fußballer steht wieder an der Spitze des SV Herten: Stefan Weber wurde bei der Hauptversammlung einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt, nachdem Peter Grimm aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Eine junge Mannschaft steht an der Spitze des SV Herten.

Die Bilanz: In seiner letzten Bilanz sprach Peter Grimm von „keinem entspannten“, aber einem „erfolgreichen“ Vereinsjahr. Er hob zwei prägende Elemente hervor: Die Spielgemeinschaft der Jugend mit dem SV Degerfelden und die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligen war sehr gut“, lobte Grimm. Martin Koschmieder, in Vertretung der Ortsvorsteherin, sagte zum Thema Kunstrasenplatz: „Die Verantwortlichen haben nachgehakt und es ist Glück, dass die Stadt in guter finanzieller Lage ist. Ich hoffe, dass der Platz gut gepflegt wird.“ Vizevorsitzender Manfred Mehlin berichtete von Arbeitseinsetzen: So hatten SV-Mitgleider etwa Steine bei der Garage verlegt, um die Parkplatzsituation am Platz zu entschärfen und die Vereinsgaststätte wurde Rahmen des Pächterwechsels renoviert. Jetzt sollten noch eine Sitzgelegenheit für das DRK montiert und weitere Unterstellplätze geschaffen werden.

Die finanzielle Lage ist laut Grimm gut. Obwohl weniger Geld eingenommen wurde, da es nicht so viele Feste gab und der Pächterwechsel stattfand, sei der SV Herten seiner Linie treu geblieben: Die Schulden werden immer weniger und der Kassenstand konnte gehalten werden. Dazu der neue Vorsitzende Stefan Weber: „Für mich sind es keine Schulden, denn wir haben mit unserer Anlage einen Gegenwert.“ Der Sport: Sportlich gesehen gab es Höhen und Tiefen. Die erste Mannschaft konnte sich in der Bezirksliga halten. Laut Thomas Fuhrler sei es wichtig, einen Trainer zu haben, der sich zu 100 Prozent mit dem Verein identifiziert. Die zweite Mannschaft musste den Abstieg in die Kreisliga B antreten, die dritte Mannschaft beendete die Saison mit einem achten Platz. Die Alten Herren verbuchten sieben Siege und zwei Niederlagen. Bei der Jugend habe der SV Herten Kontakt mit dem SV Degerfelden gesucht und eine Spielgemeinschaft gegründet. „Das ist eine gute Plattform für alle und es ist deutlich zu erkennen, dass die Qualität zunimmt“, so Stefan Weber. Außerhalb der SG gibt es noch die Bambinis und die F-Jugend. „Alles in allem sind wir sehr zufrieden, sehen uns aber noch nicht am Ziel, deshalb gibt es in Zukunft ein Jugendkonzept“, kündigte Stefan Weber an.

Der Sportverein

Wahlen: Vorsitzender Stefan Weber (neu), stellvertretender Vorsitzender Manfred Mehlin, dritter Vorsitzender Matthias Tröndle (neu), erster Kassierer Giovanni Iannettone (neu), zweiter Kassierer Dieter Uhrich (neu), zweiter Spielausschuss Pierre Lambelet (neu), Aktivbeisitzer Dominik Uhrig (neu) sowie Passivbeisitzer Oliver Frey.

Für 50 Jahre Vereinstätigkeit wurden geehrt: Albert Rufle, Eberhard Schulze und Klaus Häbig. Für 40 Jahre: Arnulf Burger und Karl-Heinz Bürgin. 30 Jahre: Bernd Wallbaum, Brundhilde Lang, Jürgen Eichin, Sven Müller und Thomas Lang. 25 Jahre: Peter Schneider. 20 Jahre: Anita Brugger, Giovanni Basso, Klaus-Dieter Müller und Stefan Weber. 10 Jahre: Florian Petrone, Lothar Peters, Marco Tauro, Markus Hiltensberger, Massimo Esposito und Richard Felber. Mitglieder: 400.

Mitglieder: 400.

Ehrenurkunde für Peter Grimm

Seit 54 Jahren betätigt sich Peter Grimm ehrenamtlich für den Sportverein (SV) Herten. Dafür erhielt er in der Hauptversammlung eine ganz besondere Erhung: Ralf Brombacher, Stellvertretender Bezirksvorsitzender Hochrhein, überbrachte Peter Grimm die Ehrenurkunde des südbadischen Fußballverbandes. In seiner Laudatio ging Ralf Brombacher auf die vielen Tätigkeiten Grimms beim SV Herten ein: aktiver Fußballer im Jugend- und Aktivbereich, Trainer, verschiedene Vorstandsposten, von 2002 bis 2009 und von 2014 bis 2017 Stand er an der Spitze des Sportvereins. Nun zieht sich Grimm aus dem Vorstandsteam zurück: „Ich höre auf, weil's gut ist und ich bereite mich jetzt auf den Ruhestand vor“, so seine Begrünfung. Und zu der Ehrenurkunde sagte Grimm: „Das, was ich jetzt bekommen habe, nehme ich stellvertretend für alle Kollegen an. Ich hatte Glück, immer gute Weggefährten an meiner Seite zu haben“. Peter Grimms letzte Amtshandlung als Vorsitzender war es, seinen Stellvertreter Manfred Mehlin für seine überragenden Leistungen, insbesondere im Bereich Vereinsheim, zum Ehrenmitglied zu ernennen.