Rheinfelden Startschuss für die Erweiterung des Hochrhein-Centers

Der Bauantrag für ein zweites Wohn- und Geschäftshaus in der Kapuzinerstraße ist gestellt. Welche Läden darin einziehen und wie die Parksituation gelöst werden soll, erfahren Sie hier.

Das Hochrhein-Center II steht in den Startlöchern. Drei Jahre nach Eröffnung des ersten Centers engagiert sich die Hochrhein Invest GmbH mit den Hauptgesellschaftern Rolf Brugger und Architekt Manfred Lietzow für das nächste Großprojekt in der Stadtmitte.

Für rund 19 Millionen Euro ist im Zuge der Stadtsanierung-West für die Kapuzinerstraße ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage in Arbeit. Der Bauantrag für das 20 Meter hohe Gebäude in Terrassenbauweise ist gestellt.

Rolf Brugger übernimmt die Federführung

Dass ein weiterer städtebaulicher Ruck an zentraler Stelle durch die Innenstadt geht, steht seit Eröffnung des Hochrhein-Centers vor drei Jahren als Anschlussthema im Raum. Auch bei diesem Bauwerk, das das Gesamtensemble vervollständigen soll, wirkt der Rheinfelder Unternehmer Rolf Brugger als Geschäftsführer und Investor federführend.

Gut eineinhalb Jahre Vorarbeit stecken bereits in diesem von ihm als „sehr komplex“ bezeichneten Großprojekt. Damit der Neubau an dieser Stelle in der eng bebauten Innenstadt entstehen kann, muss zunächst das Flachdachgebäude mit NKD und Pro Optik in der Ladenzeile und die 16 Wohnungen darüber von der Bildfläche verschwinden. Für 14 von 16 Mietern, betont Brugger im Gespräch, wurden in gütlichen Verhandlungen neue Wohnungslösungen gefunden, so dass das Wohnhaus bereits weitgehend leer steht.

Müller-Markt erweitert um 600 Quadratmeter

NKD und Pro Optik werden mit wertiger Aufmachung laut Brugger in den Neubau wieder einziehen. Übergangsweise verlegt das Brillengeschäft seinen Betrieb an die Nollinger Straße in das von der GmbH gekaufte und umgebaute Gebäude, das nach langem Leerstand wieder belebt wird.

Im neuen Hochrhein-Center II wird außerdem Müller-Markt ebenerdig im Anschluss an die bestehende Filiale 600 weitere Quadratmeter Verkaufsfläche bieten zur Erweiterung des Sortiments. Brugger verweist dazu auf geschlossene Verträge.

Volksbank Rhein-Wehra zieht ebenfalls ein

In die ebenerdige Eck-Passage des Gebäudes mit großzügiger Glasfassade wird die Volksbank Rhein-Wehra auf 400 Quadratmetern einziehen. In der ersten Etage sind 400 Quadratmeter Fläche für Praxen und Büros vorgesehen, die noch frei sind. Insgesamt handelt es sich um 1841 Quadratmeter Gewerbefläche. Darüber folgen 28 Eigentumswohnungen in Südwestausrichtung mit Terrasse. Die Zuschnitte reichen von der Ein- bis zur Fünfzimmerwohnung. Die geplante Wohnfläche umfasst 2640 Quadratmeter.

Mit dem geplanten Neubau unternimmt die Hochrhein-Invest den großen und kostspieligen Vorstoß für eine Neuordnung des Verkehrskonzepts, das aus Bruggers Erwartung den Weg für die kommunalpolitisch seit langem diskutierte Fortsetzung der Fußgängerzone in der Kapuzinerstraße eröffne. Die Autos vor dem Hochrhein-Center sollen nach Fertigstellung kein Thema mehr sein. Bis auf einzelne Behinderten- und Kurzzeitparkplätze findet Parken dann unterirdisch statt.

Tiefgarage mit 123 Stellplätzen ist geplant

Zentraler Bestandteil bildet der Bau einer zweigeschossigen Tiefgarage mit 123 Stellplätzen, die privat und öffentlich genutzt werden können. Die Tiefgarage wird von der Basler Straße (Tempo 30) an- und ausgefahren. Dazu hat die Hochrhein-Invest das leer stehende Haus Forster erworben, um eine Durchfahrt unter mehrere Gebäude bis zur Kapuzinerstraße zu erreichen. Die in der Kapuzinerstraße bestehende Geschäftshaus-Garage wird nur noch bis zur Einfahrt befahrbar bleiben.

Wer zu Fuß die Tiefgarage verlässt, kommt zwischen altem und neuem Hochrhein-Center ans Tageslicht. Kunden, die im Center einkaufen, können direkt mit dem Einkaufswagen per Lift zu den Parkplätzen gelangen, erläutert Brugger das Prinzip. Eine Lösung wurde mit den Anliegern der Kapuzinerstraße, zu denen auch die Wohnbau mit ihrer Anlage gehört im Bereich zur Rudolf-Vogel-Anlage, ausgearbeitet.

19 Stellplätze im Seidenweberweg werden neu angelegt. Damit verbessert sich auch die Optik. Die Zu- und Ausfahrt soll künftig von der Nollinger Straße erfolgen.

Fußgängerzone in der Kapuzinerstraße bleibt Thema

Kein Thema soll der Verkehr mehr in die Kapuzinerstraße sein. Brugger verbindet mit der Aufgabe auch eine Erwartungshaltung an Stadtverwaltung und Gemeinderat: „Ich hoffe schon, dass es nicht bei unserem Opfer bleibt, sondern mit Hochdruck an der Fußgängerzone gearbeitet wird.“ Mit dieser Lösung habe die Stadt „einen Trumpf in der Hand“.

Damit das Projekt realisiert werden kann, sind im Vorfeld Überfahrts- und Unterbaurechte geklärt worden, inklusive Versetzung der Trafostation. Insgesamt spricht Brugger von „sehr schwierigen Rahmenbedingungen“.

Eröffnung ist im Dezember 2019 geplant

Vor 14 Tagen hat die Hochrhein-Invest, an der auch die b+p Baurealisation Basel beteiligt ist, im Rathaus den Bauantrag eingereicht, der zuvor die Zustimmung in den Fraktionen gefunden habe. Was noch fehle, um weiterzuarbeiten, ist ein städtebaulicher Vertrag und die notwendige Änderung des Bebauungsplans Kapuzinerstraße.

Erst wenn diese Weichen gestellt sind, könne die Werkplanung beginnen. Der Zeitplan der Investoren sieht Abriss bis Dezember vor und in der Idealvorstellung den Bezug bis Dezember 2019.