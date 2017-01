Rheinfelden Start frei für Fasnacht: Narren holen Masken aus dem Keller

Die Dinkelberg-Schrate läuten an Dreikönig die Fasnacht in Rheinfelden ein. Putzritual findet am Brunnen auf dem Oberrheinplatz statt.

„S’ goht dagege“ – auch für die Narrenzunft Rheinfelden. Sie fühlt sich dem schwäbisch-alemannischen Brauchtum verpflichtet und pflegt seit 2005 jedes Jahr aufs Neue mit dem Maskenabstauben am Narrenbrunnen ein besonderes Ritual. Die Dinkelberg-Schrate haben die Aufgabe übernommen, mit ihrer Clique vor Publikum auf dem Oberrheinplatz ein sichtbares Zeichen zum Auftakt der Saison zu setzen. Am Freitag, 6. Januar, (Dreikönig) sorgen sie dafür, dass die Fasnacht am von Bildhauer Leonhard Eder geschaffenen Narrenbrunnen mit einer Auftaktveranstaltung zum Leben erweckt wird.

Jürgen Zöhner geht dem Verein als engagierter Vorsitzender voran. Die Clique hat sich 1971 etabliert. Damals wurde sie am 13. Januar von 13 Mitgliedern als 13. Clique in der Narrenzunft aufgenommen. Für Zöhner ist es wichtig, dass die Dinkelberg-Schrate eine „Familienclique“ bilden. Das heißt, dass Männer und Frauen zusammen mit Kindern auftreten. Zurzeit zählen die Schrate (Waldgeister) 21 Aktive und elf Kinder. Im Alter von 14 Jahren erhalten die Mitglieder die typische Holzmaske der Dinkelberg-Schrate. Die geht auf den Rheinfelder Künstler Arnold Schneider zurück. Er hat eine Maske entworfen mit einer langen krummen Nase, aber auch einem heiteren Ausdruck zum Ausgleich. Dass die Zöglinge eine Maske erhalten, „geschieht nicht so oft“, meint Zöhner bedauernd.

Das Häs der Rheinfelder Clique, die im Tutti-Kiesi-Areal an der Güterstraße ihr Vereinsdomizil betreibt, besteht aus einem zotteligen Fell, das an die Heidschnucken (Schafe) erinnern soll. Die Dinkelberg-Schrate schmücken auch jedes Jahr die Straßen mit Fähnchen närrisch und bauen die Fasnachtsdeko auch wieder ab. Die Clique hat mehrere Aufgaben in der Fasnachtszeit zu erfüllen. Sie trifft sich zum Maskenabstauben mit einem kleinen Umzug beginnend in der Fußgängerzone, begleitet von D’Maximale, die den närrischen Sound machen, und zieht durch die Fußgängerzone zum Fasnachtsbrunnen. Auf viele Zuschauer hofft der Cliquenchef wieder, der sich darauf freut, den Teilnehmern etwas für Auge und Ohren zu bieten. Dazu gehören das Abstauben der Masken und das Reinigen des Brunnens in einer Gemeinschaftsaktion der Clique. Sie wird begleitet von Gedichten, an deren Vortrag auch Ehrenvorsitzender Günter Lützelschwab beteiligt ist. Jürgen Zöhner und Günter Lützelschwab betätigen sich bereits seit Jahren als närrische Verseschmiede zu diesem Anlass.

Die Dinkelberg-Schrate bieten dem schaulustigen Publikum auf dem Oberrheinplatz wieder Glühwein an und Jürgen Zöhner freut sich auf lebhafte Teilnahme, denn „viele Besucher machen mehr Spaß“. Das Maskenabstauben und Putzen des Narrenbrunnens eröffnet im Freien die Fasnacht, im Anschluss geht es für die Dinkelberg-Schrate und die anderen 35 Cliquen, die zur Narrenzunft Rheinfelden gehören, traditionell ins Hotel Danner. Dort findet die Ordensverleihung von langjährigen Mitgliedern statt. Die Ehrung nimmt Narrenvogt Markus Messmer vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) vor, aber auch die Narrenzunft würdigt Mitglieder und verleiht die Jahresorden. Die ziert diesmal der Wasserturm als Narrenmuseum mit der Mohrenclique. Umrahmt wird der Empfang von der Latschari-Musik.

Das Maskenabstauben am Narrenbrunnen (Oberrheinplatz) findet am Freitag, 6. Januar, um 15.30 Uhr statt.