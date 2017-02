Rheinfelden Standortfrage Zentralklinikum: Stadt hält Bewertungsmatrix des Landkreises für fragwürdig

Die Stadt Rheinfelden kämpft weiterhin um den Standort der Zentralklinik in Herten. Aktuell werden Bodenproben auf dem angedachten Grundstück genommen.

Während Lörrach und Schopfheim auch medial für ihre Städte als Standort für das geplante Zentralklinikum des Kreises Lörrach trommeln, schien es in Rheinfelden still geworden zu sein nach der Bürgerinformationsveranstaltung im Bürgersaal in der vergangenen Woche. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt informierte auf Anfrage, dass jedoch im Hintergrund eifrig gearbeitet wird. Aktuell finden etwa Bodenbeprobungen in Herten statt. Die „lernende Matrix“, wie Landrätin Marion Dammann die als Entscheidungshilfe für die Kreisräte gedachte Bewertungsgrundlage nannte, hat zunächst bekannte Kriterien aufgenommen. Ein Consultinginstitut hat zusammen mit den Kreiskliniken die Kriterien und Bewertungen erstellt. Aber einige Punkte waren dabei offen geblieben und sollten nachgearbeitet werden.

„Wir arbeiten zur Zeit die Antworten für die offenen Fragen des Landratsamts aus, um sie vorzutragen“, sagt der Oberbürgermeister auf die Frage, warum es in Rheinfelden so ruhig um die Standortfrage geworden ist, während das Thema in Lörrach und Schopfheim lautstark diskutiert wird. Zudem, so das Stadtoberhaupt, liege es ihm nicht, die anderen Standorte zu kommentieren. „Ich halte nichts davon, die Stimmung anzuheizen.“

Eberhardt hat nach der Bürgerinformationsveranstaltung einige Gespräche mit Teilnehmern geführt. „Das Feedback war eindeutig“, sagte er. Die Rheinfelder Bevölkerung habe den Eindruck gewonnen, dass die Matrix auf den Standort Lörrach ausgerichtet sei. Es habe bei vielen Leuten großes Unbehagen erzeugt, „dass auch ein bisschen postfaktisch gearbeitet wurde“. Es habe unterschiedliche Methoden und Herangehensweisen gegeben, die einzelnen Kriterien zu bewerten. „Teils hat man mit Echtzeitmodellen gearbeitet, teils nicht“, sagte er. Oder man habe gehört, dass der Lärm der nächtlichen Dieselloks als störend bewertet wurde, obwohl in Wirklichkeit nachts keine Dieselloks fahren würden. Tatsächlich hat auch OB Eberhardt einige Kritikpunkte an der Matrix. Bei jedem größeren Vorhaben verlange das Landratsamt vom Bauherren im Vorfeld ein ausführliches Verkehrsgutachten. Beim eigenen Projekt hingegen mache man das nicht. „Ich kenne es von Standortansiedlungen nicht, dass man eine so wichtige Frage erst in der nächsten Stufe klären möchte“, so Eberhardt. Es sei nicht akkurat recherchiert worden und habe zu viele Einschätzungsfragen gegeben. Auch kritisierte der OB einen „Mischmasch an Systematiken“. Eckhart Hansers Vorschlag, die Matrix mit veränderten Bewertungsvorgaben zu testen, habe man bei der Bürgerinformation „weggebügelt“. Vor allem im Bereich der Erreichbarkeit hätte das aber nach Eberhardts Einschätzung deutliche Veränderungen im Gesamtergebnis gegeben, etwa, wenn man statt der 15-Minuten-Erreichbarkeit die 30-Minuten-Umkreise stärker in die Bewertung hätte einfließen lassen.

Zu den offenen Punkten, die vom Landratsamt noch angefragt waren, zählte zum Beispiel die Frage, ob die Nähe zum Flugplatz Herten genehmigungsrechtliche Probleme mit sich bringen könnte. „Das ist geklärt“, so der OB. Es gebe diesbezüglich eine Stellungnahme des Regierungspräsidiums. Auch war die Grundstücksbeschaffenheit noch nicht ganz klar gewesen. Rheinfelden hatte Punktabzug bekommen, weil mit „Schwemmsand“ zu rechnen sei, was Schwierigkeiten im Untergrund bedeuten könnte. Zwar sind in Herten keine Schwemmsandvorkommen bekannt, dennoch werden Probebohrungen vorgenommen, um die Tragfähigkeit des Bodens nachzuweisen.

Bezüglich der Lärmsorgen wegen der Nähe zur B 34 und der Bahn, sagte der OB, er hätte es bevorzugt, wenn der Kreis durch einen einzigen Gutachter alle drei Standorte einheitlich auf Lärm untersucht hätte, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. „Rheinfelden war sich von Anfang an seiner Randlage bewusst“, fasst der OB zusammen. Man biete ein gut geeignetes Grundstück an, das eine schnelle Realisierbarkeit ermögliche. „Es gibt viele Dinge, die wir zu unseren Gunsten in die Waagschale werfen können. “ Der Standort Rheinfelden habe etwa im ganzen Kreis die höchste Patientenbindung. Würde die Industrie oder das Gewerbe die Grundstücke betrachten, würde Rheinfelden unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr gut abschneiden. Denn neben den Kosten für den Erwerb seien auch zeitliche Kosten einzurechnen. Am Ende liege es am Kreistag, für welchen Standort man sich entscheide. Er erwarte eine politische Entscheidung und keine, die sich rein auf ein Bewertungsverfahren stütze.