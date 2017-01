Rheinfelden Stadtverwaltung gibt umweltschonend Gas mit E-Cars

Mit zwei neuen Elektrofahrzeugen für ihre Mitarbeiter baut die Stadtverwaltung ihr Engagement in Sachen Klima- und Umweltschutz weiter aus.

Die Elektrofahrzeuge haben einen festen Stellplatz mit Ladestation in der Tiefgarage des Rathauses. Zwei weitere E-Autos, darunter eines als Dienstwagen für den Oberbürgermeister, sollen in den kommenden Monaten folgen, meldet die Stadt in einer Mitteilung.

Bisher hätten die städtischen Mitarbeiter für Dienstfahrten vor allem Fahrzeuge von Stadtmobil oder my-e-car genutzt, sagte Klimaschutzmanagerin Erika Höcker auf Nachfrage. „Diese standen aber zunehmend nicht mehr zur Verfügung, weshalb viele Mitarbeiter auf ihre Privatautos zurückgreifen mussten.“ Darum habe man sich entschlossen, mehrere Elektroautos anzuschaffen.