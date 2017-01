Rheinfelden Stadtrat Emil Franz erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen

Aus noch unbekannten Gründen ist ein 66-jähriger Autofahrer am Montagmittag in Rheinfelden auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr auf der L143 in der Nähe der Gärtnerei Steul.Im Einsatz war auch die Feuerwehr, die einen der Fahrer aus seinem Auto befreien musste. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.Am Abend teilte die Polizei mit, dass der 66-Jährige am späten Nachmittag seinen schweren Verletzungen erlag.Am darauffolgenden Tag wurde bekannt, dass es sich bei dem Verstorbenen um den Rheinfelder Stadtrat der Freien Wähler, Emil Franz, handelt.