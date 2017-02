Rheinfelden Stadtmusik Rheinfelden klagt über Verluste bei Mitgliedern und in der Kasse

Bei der jüngsten Hauptversammlung konnte zwar über ein arbeitsreiches Jahr referiert werden, aber es gab auch Grund zur Besorgnis: Die Neuordnung der Kulturförderrichtlinien lässt den Verein finanziell schlechter dastehen. Auch die Überalterung macht einige Probleme.

Rheinfelden (goh) Die Stadtmusik Rheinfelden blickte bei ihrer Jahreshauptversammlung auf ein bewegtes Vereinsjahr 2016 zurück. Die erfolgte Neuordnung der städtischen Kulturförderrichtlinien trifft den Verein finanziell. Sorge bereitet zudem die Überalterung des Vereins.

„Die Stadtmusik hatte wieder ein Jahr mit vielen Auftritten und Anlässen zu bewältigen, die wir mit Freunde annahmen“, sagte Vorsitzender Michael Schumacher. Schier endlos war die Aufzählung an Auftritten und anderen Festen, an denen die Stadtmusik beteiligt war. Vom Frühschoppenkonzert beim Städtlifest in Schopfheim über den Auftritt beim Gartenfest des Musikvereins Schwörstadt bis hin zum Ausflug zum Laubenfest in der Partnerstadt Neumarkt reichte das ereignisreiche Vereinsjahr. Die Höhepunkte des Vereins waren das Jahreskonzert im Bürgersaal, das Kastanienparkfest und das Metzgete-Fest. Auf Kritik aus den eigenen Reihen versicherte Schumacher, dass es 2017 auch wieder Musik auf der Bühne zum Metzgete-Fest geben werde.

Dirigent David Weber berichtete, dass aus dem Kreis der Aktiven eine Kommission gegründet wurde, um das Programm des Jahreskonzerts zusammenzustellen. „Wenn wir jedes Jahr zwei, drei Mann mehr bekämen, wäre gut“, meinte Weber. „Aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir immer ausgebildete Musiker finden, sondern müssen es ganz dringend schaffen, im Feld der Jugendausbildung weiterzugehen.“ Schumacher dankte dem Dirigenten mit einem Präsent für die gute Zusammenarbeit.

Kassiererin Brigitta Himmelsbach berichtete, dass das Kastanienparkfest wegen schlechten Wetters und der Fußball-Europameisterschaft gelitten habe. Das Metzgete-Fest hätte schwache Besucherzahlen gehabt und das Jahreskonzert wäre wie schon mehrfach in den Jahren zuvor ein „Verlustgeschäft“ gewesen. Auch abnehmende Mitgliederbeiträge wirkten sich auf die Einnahmen des Vereins aus.

„Die Mitglieder sterben uns weg“, sagte Himmelsbach. Himmelsbach führte aus, dass durch die Neuordnung der Kulturförderrichtlinien von 2015 die Stadtmusik finanziell schlechter da stünde. Zuvor hatte ein vorteilhafter Vertrag zwischen Stadt und Verein gegolten.

Besonders der Passus, dass nur für aktive Mitglieder 30 Euro Zuschuss gewährt würden, treffe die Stadtmusik vergleichsweise hart. Michael Schumacher nannte ein Vereinsheim für Musik- und Gesangsvereine als dringend notwendig, nachdem sich die Hoffnung auf eine Nutzung des alten Spritzenhauses zerschlagen hatte. „Sport ist wichtig in unserer Stadt, vor allem Fußball. Jedoch sollten die anderen Vereine nicht ins Hintertreffen geraten“, so Schumacher.

