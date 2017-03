Rheinfelden Stadtmuseum zieht vom Haus Salmegg zur Tourist-Info

Das Stadtmuseum zieht vom Rheinufer in die Innenstadt von Rheinfelden. Die Tourist-Info macht dafür Platz und vergrößert sich.

In die Arkaden des Dienstleistungszentrums Karl-Fürstenberg-Straße kommt zum Mai Bewegung. Das Büro der Tourist-Info unter dem Dach der Wirtschaftsförderung (WST) zieht eine Tür weiter und vergrößert sich damit deutlich. Gleichzeitig engagiert sich die Stadt für die anschließende Fläche von 130 Quadratmetern, die seit dem Auszug des Reisebüros leer steht, um darin einen Schauraum zur modernen Präsentation der Stadtgeschichte Rheinfeldens einzurichten.

Bürgermeisterin Diana Stöcker teilt zur ersten Weichenstellung mit, dass die Überlegungen zu den Veränderungen fürs Stadtmuseum „eine weitreichende Entscheidung“ darstellen. Sie soll deshalb mit dem Gemeinderat im Rahmen der Klausurtagung im Frühjahr intensiv erörtert werden, weil damit auch Folgekosten verbunden sind. Dass die Unterbringung der Stadtgeschichte im Haus Salmegg im Dachgeschoss längst nicht mehr befriedigt, ist bekannt. Es gibt dort keine Barrierefreiheit, die Ausstellungsfläche ist sehr begrenzt, weitere Hindernisse kommen dazu, sodass die Attraktivität des Angebots leidet.

Seit Jahren hält die Kommunalpolitik deshalb schon Ausschau nach einem besseren Standort. Unter anderem wurde der Gründerzeitbau in der Rheinbrückstraße, in dem die Wohnbau ihren Sitz hat, ins Auge gefasst. Das Projekt scheiterte an den Kosten für den Brandschutz unter dem Dach.

„Das Stadtmuseum ist in die Jahre geraten“, weiß Stöcker und sieht in der neuen Initiative in der 1A-Innenstadtlage eine Perspektive. Sie verweist darauf, dass auch andere Varianten geprüft worden seien, allerdings ohne Erfolg. Die 130 Quadratmeter „sind nicht riesig groß“, aber Stöcker verspricht sich, dass wenn der Raum gut konzipiert und ein methodisch zeitgemäßes Konzept umgesetzt wird, dass sich viel gewinnen lasse in der Stadtmitte. Die breite Schaufensterfront eröffne auch die Möglichkeit „Geschichte im Vorbeigehen“ zu erleben. Sie verspricht sich vom Standortwechsel auch, dass das Stadtmuseum einen „anderen Stellenwert“ bekomme, weil es im Unterschied zum Haus Salmegg am Rhein „immer offen“ ist durch den Betrieb der Tourist-Info an sechs Tagen pro Woche.

Der Ortswechsel verspricht auch personell Synergieeffekte mit der Tourist-Info. Die Stadtführer, so eine Idee, könnten den Startpunkt an dieser Stelle haben und damit auch das Stadtmuseum gleich eine Rolle spielen kann als Informationsquelle.

Im ersten Schritt, bis der Gemeinderat seine Prioritäten gesetzt hat, sichert sich die Stadt zunächst einmal den Raum, um ihn für städtische Ausstellungen des Kulturamts zu nutzen, die sich bisher nur im Rathausfoyer abspielen. Bereits bei der Kulturnacht am 12. Mai will sich die Stadt damit präsentieren. Ein Umzug der Dauerausstellung des Stadtmuseums mit Wohnungsinventar der 50er Jahre wird es in jedem Fall nicht geben. Was heute im Stadtmuseum dauerhaft gezeigt wird, soll nach Stöckers Vorstellung erst einmal einen Platz im Archiv bekommen, sodass bei Bedarf, weiter auf die Exponate zurückgegriffen werden kann.

Für Gabriele Zissel als Ressortleiterin für Tourismus stellt sich die Entwicklung als erfreulich dar. Schon vor Monaten hat sie für die Abteilung Initiative ergriffen, damit es eine räumliche Verbesserung für die Anlaufstelle gibt, die neben Thekenberatung von Besuchern und Urlaubern längst ein umfassendes Informationspaket anbietet, das aber bisher auf der kleinen Fläche keine Entfaltungsmöglichkeiten findet. Bis zum Umzug in einem Monat wird es zunächst Baustellenbetrieb geben, um im bislang offenen Erdgeschoss eine Trennwand einzuziehen.

Der Raum der Tourist-Info wird künftig vom Schilderhersteller Kroschke genutzt, der an anderer Stelle noch seinen Laden hat und künftig noch näher an die Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises im gleichen Gebäude rückt. Zissel sieht in der Kombination von Dienstleistung und Kultur in einem großen Raum eine attraktive Lösung. Die Wirtschaftsförderung wird für die Tourist-Info künftig 40 Quadratmeter zur Verfügung stellen. Zissel sieht in der Neuausrichtung und Erweiterung weiteres Entwicklungspotenzial, denn „die Adresse hat sich eingespielt“. Nicht zuletzt gewinnt die Entwicklung des Zentrums an dieser Stelle, wenn Leerstände kein Thema mehr sind.