Rheinfelden Stadtmuseum im Haus Salmegg hat seine Pforten geschlossen

Ab in die Mottenkiste heißt es für die Exponate des Rheinfelder Stadtmuseum. Ausstellungen finden künftig im Schauraum der Touristinfo statt.

Das Rheinfelder Stadtmuseum im Haus Salmegg öffnete am letzten Juli-Wochenende zum letzten Mal für Besucher. Die Dauerausstellung wird eingemottet, an einem neuen Konzept noch gearbeitet. Ausstellungen werden künftig im Schauraum bei der Touristinfo gezeigt.

In der kleinen Dauerausstellung zur Stadthistorie kann man Geschichte praktisch auf der Zunge schmecken. Nicht nur die liebevoll arrangierten Exponate verströmen das Flair vergangener Jahrzehnte, auch das denkmalgeschützte Haus Salmegg atmet Vergangenheit aus jedem Spalt und jeder Ecke. Über die knarzende Holztreppe, vorbei an der aktuellen Ausstellung des Vereins Haus Salmegg geht es ins zweite Obergeschoss, wo sich rechts die Dauerausstellung befindet und links noch die letzte Sonderausstellung des Stadtmuseums mit gemalten Bildern von Schülern aus Deutschland und der Türkei aufgebaut ist.

Die Dauerausstellung hat sich über die Jahre nur langsam entwickelt. Sie wurde immer wieder mit neuen Exponaten wie zwei historische Fotoapparaten ergänzt, aber im Großen und Ganzen hat sich im 50er-Jahre-Wohnzimmer, der historischen Küche und dem Raum zur industriellen Entwicklung mit der Keimzelle Wasserkraftwerk als den drei zentralen Räumen nur wenig getan. Der Charme der historischen Exponate wird durch die Enge und die vielen Winkel in den Räumen unter dem Dach noch verstärkt.

Kopien des Rheinfelder Anzeigers vom 4. November 1922 über die Erhebung der Gemeinde Nollingen zur Stadt Rheinfelden liegen aus. Auf Bildtafeln kann man sich über für die Stadtgeschichte bedeutsame Persönlichkeiten wie den Industriepionier Rudolf Georg Koch informieren, mittels alter Fotografien einen Eindruck von den damaligen Akteuren gewinnen. Schallplatten, Gesellschaftsspiele, Radios und ein Fernsehgerät vermitteln den Flair der 1950er. Die Arbeiterküche stammt wohl aus den 20er-Jahren.

Schülerin Melina Eckert jobbte im Museum

Für gewöhnlich gibt es keinen großen Besucherandrang, weiß Melina Eckert, die dort Aufsicht führt. Seit einem Jahr jobbt sie im Museum, im Wechsel mit zwei anderen Schülern. Wochenends kommen durchschnittlich knapp zehn Besucher ins Stadtmuseum. Sonntags kommen mehr als samstags. An Spitzentagen bei Sonderausstellungen des Stadtmuseums kamen auch schon zehn Besucher an einem Tag. Am vorletzten Öffnungstag des Stadtmuseums führt Melinas Großmutter Rosi Eckert Aufsicht bei der Ausstellung des Salmegg-Vereins. „Ich bedauere sehr, dass das Stadtmuseum auszieht“, meint sie. „Ich denke, dass das in der Stadt nicht so schön wird wie hier. Das hier gehört irgendwie zusammen.“

Tatsächlich fällt es schwer, sich die alte Küche in dem modernen Schauraum bei der Touristinfo vorzustellen. Dass das ein gut geeigneter Raum für Kunst- oder Fotoausstellungen in zentraler Lage ist, zeigt sich an der aktuellen Ausstellung zur Heimerziehung, aber ein Gefühl von Historie vermittelt der große quadratische Raum mit der verglasten Front nicht.

Museumskonzept soll überarbeitet werden

Es ist ohnehin fraglich, ob dort die Dauerausstellung wieder eröffnet. Denn wie die Stadt jüngst mitteilte, werden die Ausstellungsgegenstände und Objekte zunächst eingelagert. Außerdem werde an einem neuen Museumskonzept gearbeitet. Laut den Eckerts war die Resonanz der Besucher auf die Dauerausstellung immer positiv. „Manche haben erzählt, dass sie früher auch so einen Ofen hatten“, erzählt Melina Eckert. Rosi Eckert meint, dass die Dauerausstellung öfter hätte verändert werden müssen, dann wäre sie für regelmäßige Besucher interessanter gewesen.

Während die Besucherzahlen dort niedrig sind, kommen in die wechselnden Ausstellungen des Salmegg-Vereins durchschnittlich 40 Besucher am Wochenende. Viele davon kennen die Dauerausstellung schon. Den vorletzten Öffnungstag nutzten acht Besucher, um nochmal einen Blick ins Stadtmuseum zu werfen. Statistisch ist das ein guter Tag. Im Monat Juli, ohne den letzten Sonntag, kamen 45 Besucher.