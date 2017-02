Rheinfelden Stadtmarketing sucht Helfer für die Tschamberhöhle

Tourismus-Chefin Gabriele Zissel zeigt sich zuversichtlich, dass die neue Saison der Tschamberhöhle im April mit vereinten Kräften eröffnet wird. Doch noch fehlen Helfer.

Pro Rheinfelden, der Stadtmarketingverein, will es sich künftig ebenfalls zur Aufgabe machen, verstärkt für die Zukunft der Höhlenführungen als touristisches Angebot einzusetzen. Die Suche nach freiwilligen Helfern mit einem Aufruf, die künftig den Dienst an den Öffnungstagen leisten, hat zu einigen Interessenten geführt. „Der Mindestbesatz funktioniert“, zeigt sich Gabriele Zissel überzeugt. Dabei aber soll es natürlich nicht bleiben.

Um von April bis Oktober handlungsfähig zu sein, wird eine Größenordnung von etwa zwölf Personen angepeilt. Aktuell hat die Tourismusleiterin aber erst acht Namen auf ihrer Liste stehen, die mitmachen wollen. Es sind auch „Leute vom Fach dabei“, freut sie sich. Dazu gehören unter anderen zwei Geologen, die aus der Gegend stammen. Auch die Uni Basel hat Zissel angeschrieben in der Erwartung, dass Studenten sich für die Aufgabe interessieren. Das ist allerdings bisher noch Fehlanzeige.

Es gibt Mindestlohn

Wer sich ehrenamtlich für das Naturwunder des Dinkelbergs engagiert, wird dies nicht nur für ein Dankeschön machen. Wer an Sonn- und Feiertagen Besucher durch die spannende Unterwelt führt, erhält eine Aufwandsentschädigung, die entsprechend den Vorgaben zum Mindestlohn ausfällt. Gabriele Zissel wünscht sich, das bei diesem Projekt auch junge Leute mitmachen, die ersten Meldungen von Männern und Frauen bestätigen zumindest, dass es ein Interesse an dieser Aufgabe gibt.

Der Schwarzwaldverein Karsau, der über lange Jahre die Tschamberhöhle betreut und mehrere tausend Besucher mit der Unterwelt des Dinkelbergs bei Riedmatt bekannt gemacht hat, zieht sich in diesem Jahr als Betreiber nicht ganz zurück. Die Vorstandsmitglieder Ewald Wehrle und Winfried Gysi haben sich bereit erklärt, weiter Gruppen zu führen. Ewald Wehrle, der sich nach 20 Jahren heute humorvoll als „Höhlengango“ bezeichnet, hat schon die ersten Anfragen notiert. Nach seiner Erfahrung kommen ihn der Saison mindestens 700 Personen in Gruppen, um sich eine Stunde lang auf den 700 Meter langen Weg dem Höhlenbach entlang zu begeben. Insgesamt werden pro Saison im Schnitt gut 2500 Besucher gezählt. Für die Unterhaltsarbeiten mit körperlichem Einsatz stehen die heute älteren Herren nicht mehr zur Verfügung.

Saison beginnt am 2. April

Vorsitzender Wehrle freut sich, dass sich ein Arbeitskreis des Stadtmarketingvereins und die Tourist-Info den Betrieb in Zukunft zur Aufgabe machen und auch erste Unterstützer haben, nachdem es nicht gelungen war, aus den Reihen des Vereins eine Nachfolgelösung zu generieren. Bevor am 2. April Saisoneröffnung ist, sind noch Wartungsarbeiten zu erledigen und die Gehroste zu reinigen.

Wer künftig durch die Höhle führt, wird eine sach- und fachkundige Einführung erhalten, Gabriele Zissel, die selbst Geologie studiert hat, verbürgt sich vor Saisonstart dafür. Sie freut sich auf den 7. März. Das ist der Tag, an dem sich die künftigen Helfer mit ihr in Riedmatt treffen zum gegenseitigen Kennenlernen und der Möglichkeit, gemeinsam die Tschamberhöhle zu besichtigen. Wer noch Interesse hat zu der in Bildung befindlichen Gruppe zu stoßen, ist zum Kommen eingeladen. Je mehr sich für den Betrieb der Schauhöhle in der künftigen Interessengemeinschaft einbringen, umso besser, denn bei den auf Sonn- und Feiertagen begrenzten Öffnungen soll es auf Dauer nicht bleiben. Gruppenführungen können wie bisher unter der Woche frei vereinbart werden.

können sich an die Tourist-Info in Rheinfelden wenden unter 07623/966 87 20 oder per E-Mail (Gabriele Zissel an g.zissel@wstrheinfelden.de).