Rheinfelden Stadtbibliothek Rheinfelden verzeichnet steigende Nutzerzahlen

Mit insgesamt rund 43 000 Medien besitzt die Einrichtung inzwischen ein ansehnliches Sortiment. Auch das Angebot der Online-Ausleihe wird unter Nutzern immer beliebter.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Rheinfelden (ibö) Die Stadtbibliothek genießt wachsenden Aufmerksamkeitswert, seit das mit dem Architekturpreis ausgezeichnete Bauwerk am Rathaus 2009 eröffnet wurde. Leiterin Andrea Strecker kann sich über eine steigende Zahl von Besuchern freuen, ein auf inzwischen 43 000 Medieneinheiten ausgebautes Angebot und auf eine hohe Zufriedenheit der Nutzer.

Was die von der Einrichtung halten, wurde im vergangenen Jahr per Fragebogen ermittelt. Unter dem Strich kam heraus: sehr viel. Der Kurs mit zahlreichen Veranstaltungen für alle Altersgruppen und neuen digitalen Nutzungen kommt an. Mehr als 98 000 Besucher wurden im vergangenen Jahr während der 1598 Öffnungsstunden gezählt.

„Der lange Samstag bewährt sich“, erlebt die Leiterin sowohl bei den Nutzerzahlen als in den Kommentaren. „Ich bin froh, dass wir die Leute nicht mehr rausschmeißen müssen“, sondern kundenfreundlichen Service bis 14 Uhr bieten können, was auch zur Belebung der Innenstadt beiträgt. Es gibt auch Menschen, die sich zunächst einmal nur in dem „offenen, freundlichen Haus“ umschauen wollen, der aus Streckers Erfahrung auch einen besonderen Wert darin hat, dass er „nicht zum Konsum zwingt“.