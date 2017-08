Rheinfelden Stadt will Defizite im Freibad angehen

OB Klaus Eberhardt hat das zuständige Hauptamt beauftragt, Defizite bezüglich des Freibads zu beheben. Eine Kernsanierung wird nicht einfach.

Aufgrund der Presseberichterstattung über die Eindrücke der Bevölkerung zum Freibad, beauftragte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt kürzlich das zuständige Hauptamt, die angesprochenen Defizite zu beheben. Dies teilt die Stadt am Dienstag mit.

Im Hinblick auf die Einweisung des Personals, des Reinigungsdienstes und des Auftretens der Beschäftigten sei dies auch gleich umgesetzt worden. Eine komplette Sanierungsmaßnahme in den Duschen müsse jedoch aus betriebstechnischen Gründen in die Winterpause verlegt werden. Auch habe das Gebäudemanagement zu prüfen, inwieweit sanitäre Einrichtungen im Freibad angepasst werden müssen. Dies werde im Zuge der Haushaltsberatungen zu entscheiden sein, heißt es in dem Schreiben.

Kernsanierung wird teurer

Gleichzeitig weist Eberhardt in der Mitteilung allerdings darauf hin, dass das Personal im Freibad – gerade an Spitzentagen mit sehr vielen Besuchern – auf das Äußerste gefordert sei. Verhalte sich doch im Bad nicht jeder so, wie man das allgemein erwarten könne. Die bisherige Zahl der Eintritte zeuge aber nach wie vor von einer hohen Attraktivität des Rheinfelder Freibades. Darüber hinaus seien die Zuständigen in diesem Jahr durch ein erneutes Problem in der Wasserzuführung, Personalwechsel und die Änderung des Kioskbetriebes gefordert gewesen.

Eine Komplettsanierung des Freibades sei jedoch keineswegs so einfach und kostengünstig wie dargestellt. Deshalb sei die Stadt gefordert, ein grundsätzliches Konzept für die Bäder zu erstellen. „In diesem Sachverhalt reden wir allerdings über Beträge, die weit über bisherige Kostenansätze von Großbauvorhaben hinaus gehen“, erklärt der Oberbürgermeister.

Daher werde die Finanzierungsfrage den Gemeinderat noch vor große Herausforderungen stellen, heißt es in der Mitteilung.