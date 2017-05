Rheinfelden Stadt rückt von Vermietung des Bürgersaals an die AfD nicht ab

Aus Angst vor Regressforderungen soll die Wahlkampfveranstaltung der AfD am 17. Juni in Rheinfelden wie geplant stattfinden. Schuld für die Kollision mit dem Cityfest ist eine Panne im Rathaus.

Die Stadt entwickelt eine Vorwärtsstrategie. Um der Brisanz einer gewalttätigen politischen Demonstration zu entkommen, wenn die AfD ihren Bundestagswahlkampf am 17. Juni im Bürgersaal eröffnet, während vor dem Rathaus das Cityfest viele Menschen anzieht, sind Kompromisslösungen und ein Sicherheitskonzept angesagt. Ob die AfD das Angebot annimmt, in einen anderen städtischen Saal umzuziehen, ist offen. Auf jeden Fall bleibt die Festmeile für Demonstranten tabu. Sie sollen in die Müßmattstraße gelenkt werden.

Eine einseitige Kündigung des Bürgersaals steht für OB Klaus Eberhardt wegen Regressforderungen nicht zur Diskussion. Das heiße Thema Bürgersaalvergabe an die AfD zum Cityfest brachte den Oberbürgermeister am Donnerstag im Gemeinderat in Erklärungszwang. Die Grünen und die SPD forderten per Antrag die Vermietung rückgängig zu machen, damit das Cityfest nicht leidet, die CDU schlug aus Sorge vor Störungen vor, einen anderen städtischen Saal anzubieten, denkbar wäre der Campus. Die Unionsvariante verfolgt die Verwaltung weiter.

Das Heft des Handels in dieser Frage liegt allein bei der Verwaltung. Der Gemeinderat kann keine Entscheidung herbeiführen, weil es sich um eine innere Angelegenheit handelt. Eberhardt erläuterte, dass es nach der Nutzungsordnung für den Bürgersaal und dem Parteiengesetz keine Handhabe gebe, die Veranstaltung der AfD auszuschließen. Die AfD sei wie alle demokratisch legitimierten Parteien nutzungsberechtigt. Eine einseitige Kündigung durch die Stadt lehnte er ab. Seine Begründung: Es müsse damit gerechnet werden, dass dann Ersatzzahlungen und Entschädigungen als Regressanspruch folgen würden. Dies lasse sich „gegenüber der Öffentlichkeit nicht vertreten“.