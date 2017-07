Rheinfelden Stadt plant Vollbereitschaft für Störfallbetriebe

Wie kann die Stadt auf einen Störfall bei Evonik oder RheinPerChemie reagieren und die Bürger vor einer Katastrophe schützen?

Bislang musste dies in der Praxis glücklicherweise noch nicht getestet werden – in der Theorie aber soll der Notfallplan nun aktualisiert und angepasst werden. Das hat auch finanzielle Auswirkungen, denn die Stadt wird eine Vollbereitschaft einrichten.

„Es gibt hier keinen Ermessensspielraum – wir müssen das machen“, betonte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt am Montag im Hauptausschuss. Wir – das ist vor allen Dingen das Ordnungsamt und dessen Leiter Dominic Rago. Er erklärte den Mitgliedern, wie die Stadt, die Firmen, das Landratsamt und die Einsatzkräfte künftig mit Störfällen umgehen werden.

Nicht jedes Ereignis löst sofort die ganz große Alarmierungskette aus. Die niedrigste Stufe etwa umfasst eine Störung innerhalb der Werksgrenze, die keine Auswirkungen auf die Bevölkerung hat, von den Menschen allerdings wahrgenommen werden kann. „Dann informieren die Betreiber die Stadt und die Einsatzkräfte“, so Rago. Von diesen Eskalationsstufen gibt es insgesamt vier – die letzte beschreibt den Katastrophenfall.

Um für Störfälle in den beiden Unternehmen, die mit teils giftigen und hochexplosiven Stoffen arbeiten, optimal gerüstet zu sein, wird die Stadt eine Vollbereitschaft einrichten. Bislang greift hier lediglich die Zufallsbereitschaft, das heißt: Im Falle eines Ereignisses wird bei optimalen Bedingungen ein Mitarbeiter des Ordnungsamts zeitnah erreicht, der dann versucht, die Verwaltungsspitze zu informieren. Gerade außerhalb der Dienstzeiten kann das zu Problemen führen. Die Vollbereitschaft soll dieses Risiko ausschließen. „Drei Mitarbeiter und ich werden dafür geschult und übernehmen diese Aufgabe im Wechsel“, so Rago.

Im Störfall kann derjenige in Bereitschaft sofort Kontakt mit Betreiber, Polizei und Feuerwehr aufnehmen und einen Stab einrichten. „Das soll künftig im zentralen Feuerwehrhaus geschehen, noch ist der Treffpunkt mein Büro.“ Von dort wird der Schadensfall beurteilt, die Bevölkerung und Presse informiert oder auch verkehrsregelnde Maßnahmen ergriffen. Ein Vorgehen, das Grenzach-Wyhlen bereits umgesetzt hat. Die Bereitschaft wird jedoch nicht nur im Störfall zum Einsatz kommen, sondern auch bei anderen außergewöhnlichen Ereignissen, wie Amokläufe, Naturkatastrophen, Bombendrohungen oder bei der Suche nach vermissten Personen. Für die Vergütung der Vollbereitschaft muss die Stadt mit rund 27 000 Euro mehr Lohnkosten pro Jahr rechnen, hinzukommen etwa jährlich 4000 Euro für Software und Schulungen. Polizei und Feuerwehr haben der Stadt diesen Schritt empfohlen.

Warum, konnte Dieter Wild, Polizist und CDU-Stadtrat, seinen Ratskollegen ganz genau erklären. Auch Karin Reichert-Moser (Freie Wähler), die nach dem Unterschied zur Bereitschaft der Feuerwehr fragte. „Feuerwehr hat keine Bereitschaft, sondern Alarm“, so Wild. Im Falle eines Einsatzes sei nicht klar, wie viele Kräfte sich einfinden. Außerdem gehe es bei der Abwägung des Einsatzes auch um Kosten. „Die Landespolizei ist schnell gerufen. Aber wer bestellt, muss auch bezahlen.“

Anette Lohmann (Grüne), wollte wissen, ob auch ein Störfall in einem Atomkraftwerk miteinbezogen wurde und legte Wert darauf, auch die schweizerische Nachbarschaft mit etlichen Chemieunternehmen zu bedenken– ebenso wie Uwe Wenk (SPD). Rago führte aus, dass Akws nicht in diesen Bereich fallen, weil die Stadt keines habe. „Das gilt nur für die Störfallbetriebe.“ Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei durch die Trinat-Meldung abgedeckt, die an die Schweiz und Frankreich gehe.

Paul Renz' (CDU) Frage traf zum Schluss den Kern: „Wie haben wir das bisher eigentlich gemacht?“ Eberhardts Antwort: Bislang sei es zum Glück noch nie zu einem großen Zwischenfall gekommen. „Und wenn, dann wäre es nach ’Learning by doing’ gelaufen.“