Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen Stadt plant Betreibergesellschaft für Strom und Gas mit Grenzach-Wyhlen

Die Stadt Rheinfelden hat Interesse am Strom- und Gasnetz und plant ein Gesellschaftsmodell zusammen mit der Nachbargemeinde Grenzach-Wyhlen.

Der Systemwechsel soll für Bürger und Stadt Vorteile bringen. Davon geht der Gemeinderat nach Informationen durch Verwaltung und Wirtschaftlichkeitsberechnung der Unternehmensberatung Rödl & Partner aus. Die Mitglieder erwarten, dass es aus mehreren Gründen Sinn macht, wenn die Kommune in Zukunft die Netze Gasversorgung und Stromversorgung in einer Betreibergesellschaft überführt. Einstimmig sprechen sich die Fraktionen dafür aus, mit Grenzach-Wyhlen diesen Weg zu beschreiten.

Noch im Mai sollen erste konkrete Schritte folgen. Der Zeitpunkt dafür erscheint günstig. Der Konzessionsvertrag für das Gasnetz mit Badenova ist 2015 ausgelaufen, der mit ED-Netze endet 2018. Damit bietet sich aus Sicht von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt für die Stadt die Möglichkeit, die Weichen neu zu stellen. Auch die Städte Lörrach und Weil am Rhein zeigen Interesse, mehr Mitsprache bei der Versorgung zu haben. Das steht für Rheinfelden als Triebfeder im Vordergrund. Wenn die Stadt das geplante Pachtmodell eingeht, in dem die Kommunen in einer Betreibergesellschaft 51 Prozent der Anteile halten, haben sie auch ein mehrheitliches Recht, den Kurs mit zu bestimmen, wenn es um Investitionen in die Netze geht. Das ist heute nicht der Fall.

Gas- und die Stromversorgung leisten aber auch künftig Partner aus der Privatwirtschaft. Ob dies weiterhin Badenova und Energiedienst heißen, wird sich im Ausschreibungsverfahren um die Konzession zeigen. Als Zielsetzung der Kommune in der GmbH erklärte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt im Gemeinderat am Dienstag, die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und das Gemeindevermögen vernünftig anzulegen „um die Einnahmesituation zu stabilisieren“.

Überschaubare Risiken

Bis eine GmbH mit Grenzach-Wyhlen steht, dauert es allerdings noch Monate und wird es 2018. In diesem Jahr ist als nächster Schritt am 18. Mai eine gemeinsame Gemeinderatssitzung mit der Nachbargemeinde geplant, um Kriterien zur Ausschreibung zu beschließen. Über den Wert von Kanal- und Stromnetz, das übernommen werden soll, war in öffentlicher Sitzung nichts zu erfahren. Zur Sprache brachte Christoph Beer von Rödl & Partner aber, dass in einer GmbH für die Kommune im Pachtmodell keine „operativen Risiken“ bestehen, weil sie selbst kein Netz betreibe. Die kommunalen Investitions- und Finanzierungsrisiken nannte er „überschaubar“.

Der Reiz in einer Netzbetriebswirtschaft mit der Gemeinde Grenzach-Wyhlen liege darin, dass die GmbH lediglich Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, so Beer. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse auch im Aufsichtsrat aber bestimmen die Kommunen, welche Investitionen erfolgen. Das Modell wird als rentierlich für die Kommunen dargestellt. Konzessionsabgaben, die sich an der Durchflussmenge ausrichten, bleiben auch im GmbH-Betrieb erhalten. Rheinfelden hat zuletzt über 900.000 Euro für Strom und über 100.000 Euro für Gas erhalten. Ob sich Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen das Startkapital für eine GmbH aus vorhandenen Reserven besorgen oder auf dem Finanzmarkt per Darlehen, gehört zu den noch nicht diskutierten Fragen in diesem „komplexen Verfahren“ (Eberhardt).

In Grenzach-Wyhlen steht eine Weichenstellung noch aus. Im Rathaus Rheinfelden besteht aber nach den Vorgesprächen mit den Nachbarn dem Vernehmen nach die Erwartung, dass der gemeinsame Markt in einem Gebiet mit 50.000 Einwohnern als gute Ausgangslage betrachtet wird, um als attraktiver Partner aufzutreten im Vergabeverfahren um Netzbetreiber. Ob die beiden Kommunen zu gleichen Teilen sich beteiligen oder mit dem Wert des eigenen Netzes gehört zu den Verhandlungspunkten, die noch nicht bearbeitet sind. Andreas Lange (Rödl &Partner) erläuterte in der Sitzung die Besonderheiten des Konzessionsvergabeverfahrens, das sicherstellen muss, dass Transparenz besteht. Das Angebot, das die Voraussetzungen „am besten erfüllt“ wird aber am Ende den Zuschlag erhalten als Partner und Versorger.

In den Fraktionen wurde die Neuausrichtung durch Übernahme der Netze für Strom und Gas grundsätzlich befürwortet. Paul Renz (CDU) erwartet für die Stadt „eine Rendite, die deutlich höher als am Kapitalmarkt“ ausfällt und eine größere Versorgungssicherheit als auf privater Basis. Eine GmbH mit Grenzach-Wyhlen findet ebenfalls die Unterstützung der Union, weil es dann „interessanter für Konzessionäre“ werde. Dass kommunale Beteiligung mehr Versorgungssicherheit garantiere, bestritt Alfred Winkler (SPD). Die Motivation, in das Modell einzusteigen, liege darin, dass die Kommune an den Erträgen partizipiere und mit entscheide, aber „wenn ein Drittel der Bürger Eigenstrom erzeugt, fehlt etwas am Ertrag“. „Es geht nicht um Gewinnabschöpfung“, erklärte Karin-Reichert-Moser (Freie Wähler), sondern um die Sicherung von Leitungen auf lange Zeit. Heiner Lohmann indes erklärte, dass für dieses Modell die Energiewende „das dritte Standbein“ sein müsse.