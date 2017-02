Rheinfelden Stadt macht ihre Hausaufgaben fürs Zentralklinikum

Die Bodenuntersuchungen auf dem angedachten Grundstück für das Zentralklinikum laufen noch.

Die Stadt nutzt ihre Chancen und hat innerhalb der Nachmeldefrist bis Freitag weitergehende Stellungnahmen an die Kreiskliniken geliefert, um den Standort Herten für das geplante Zentralklinikum als geeignet darzustellen. Die Bodenuntersuchungen für das zehn Hektar große Gelände an der B 34, mit dem sich die Stadt bewirbt, laufen noch, die bisherigen Ergebnisse seien weitergegeben worden, sagt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Über das Regierungspräsidium geklärt gilt auch die Frage, ob der Flugplatz Herten einem Helikopterlandeplatz entgegenstehe. Eberhardt verweist auf Anfrage darauf, dass dieses Thema „kein K.-O.-Kriterium“ darstelle, aus Freiburg gäbe es „Entwarnung“.

Auch beim Aspekt Lärm hat die Stadt nachgearbeitet und die Berechnungen nachgereicht, die im Zuge des Lärmaktionsplans erarbeitet worden sind. Die Bahnstrecke „fällt nicht unter die Kategorie stark störend“, heißt es dazu. Zusätzlich wurde ein umfangreiches Schreiben an die Landrätin verfasst, das auf ein Verkehrsgutachten abzielt, das sich auf die Frage der Erreichbarkeit des Standorts Herten beziehe. Die Antwort aus Lörrach stellt im Rathaus kaum zufrieden. „Da bleiben wir auf Divergenz“, merkt der OB an. Ein Gutachten werde im Landratsamt zwar als möglich, aber zu aufwändig gesehen. Aus Rheinfelder Warte aber kommt es auf eine „ordentliche Verkehrsbetrachtung“, so Eberhardt an, er hält sie für „zwingend erforderlich, wenn es um die Erreichbarkeit gehe. Die Stadt habe sich mit diesem Grundstück beworben, nicht weil es in der Mitte des Kreises liege, aber als „sehr geeignet “erweise. Nach wie zeigt sich der OB von dieser Qualität überzeugt, die Stadt habe ihre „Hausaufgaben gemacht“, heißt es.