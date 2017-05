Rheinfelden Stadt geht 47 Aufgaben an: Ausbau von Schulen und Kindergärten hat Priorität

Die Ausgangslage stellt sich günstig dar. 28 Millionen Euro liquide Mittel erwartet die Stadt für den Zeitraum 2018 bis 2021. Das hört sich gut an, reicht aber nicht, um 115 Projekte zu finanzieren.

Mit einer Wunschliste im Wert von 143 Millionen ging der Gemeinderat deshalb mit der Verwaltung in Klausur. Herausgekommen ist ein Paket für noch 112 Millionen Euro, davon 47 Projekte, die erste Priorität haben und zusammen mit 37 Millionen Euro veranschlagt werden.

Ein Ganzjahresbad für 18 Millionen ist da nicht dabei. Die Sprecher der vier Fraktionen und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sind sich einig, dass Feuerwehr und neues Bad nicht miteinander gehen. Von breitem Konsens in der kommunalpolitischen Marschrichtung der kommenden vier Jahre war am Montag im Mediengespräch im Rathaus von allen Seiten die Rede. Beschlüsse hat der Gemeinderat auf Schloss Marbach am Bodensee nicht gefasst, das wird nach weiterer Beratung in den Fraktionen erst im Sommer passieren, aber eine große Linie wurde bereits abgestimmt, so dass mit Überraschungen in der Sache nicht mehr zu rechnen ist.

Die Ausgangslage: Die Bestandsaufnahme anhand der Projektliste von 2014 fällt aus Verwaltungssicht erfolgreich aus: Von 65 Projekten, davon 26, die bis 2018 umzusetzen sind, sind bereits 16 erledigt und sieben in Arbeit. Daran trage laut OB die gute Konjunktur ihren Anteil, die zuletzt Haushaltsüberschüsse produzierte, 2016 mit dem Rekordergebnis von 8,2 Millionen Euro. Einen hohen „Zielerreichungsgrad" bilanzierte er, da nur drei Projekte nicht verwirklicht wurden. Dennoch zeige sich, dass zwar Projekte im Gesamtwert von knapp 22 Millionen Euro abgearbeitet wurden, aber auf Rheinfelden weitere Aufgaben warten, die „ganz erheblich" sind. Das Lob des OB galt der konstruktiven Zusammenarbeit von Verwaltung und Gemeinderat, die „klare Positionen" erbracht haben.

Die Finanzen: Die vergangenen Jahre sind stets besser ausgefallen als geplant, Einkommens- und Gewerbesteuer lagen deutlich über den Prognosen. Allein 2017 stehen rund 13 Millionen zur freien Verfügung. Das Polster wird sich aber wegen der bevorstehenden Großinvestitionen künftig deutlich reduzieren. 2020 sollen es nur noch etwa 2,5 Millionen Euro sein. Vor allem der Einsatz für Grunderwerb und Baumaßnahmen wird in die Höhe schnellen.

Die Planung: Im ersten Schritt hat sich der Gemeinderat daran gemacht, Notwendiges vom Wünschenswerten zu trennen. Geblieben ist dennoch eine Finanzierungslücke von neun Millionen Euro, bei einem Investitionsprogramm von rund 37 Millionen Euro. Die Verwaltung wird dafür an Optimierungsvorschlägen arbeiten.

Die Stadtwerke: Eine wichtige Rolle sollen künftig die Stadtwerke spielen, indem sie weitere Aufgaben beim Ausbau der Infrastruktur übernehmen. Dazu gehört das Nah- und Fernwärmenetz. Konsens erklären Verwaltung und Fraktionen dabei. Die Stadtwerke gelten als prädestiniert, um profitabel die geplanten Versorgungsnetze für Gas und Strom zu betreiben als bei weiteren Investitionen. Eberhardt sieht sie als „Funktionsträger für Projekte", um den Kernhaushalt der Stadt zu entlasten, analog zu den Eigenbetrieben der Stadt bei Wasser und Abwasser.

Die Kernaufgaben: Einigkeit besteht darin, dass der laufende Kurs, Schulen und Unterrichtsbedingungen zu verbessern, konsequent fortgesetzt werden soll. Weitere Fachräume für Gymnasium und Realschule gehören dazu, aber auch Einsatz zum Umbau der Scheffelschule in Herten für den Ganztagsbetrieb. Bei der Schulentwicklung fällt ins Gewicht, dass die Stadt an Einwohnern zunehmen wird, wenn erst das große Baugebiet Cranachstraße realisiert ist. Auch die zweite Pflichtaufgabe bleibt bestehen, neue Angebote für die Kinderbetreuung zu schaffen, um die Quote von 37 Prozent zu erfüllen. Hier sind Kooperationsmodelle mit dem St. Josefshaus und anderen Trägern denkbar. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Stadtsanierung. An erster Stelle geht es um die städtebauliche Entwicklung im nördlichen und südlichen Bereich des Bahnhofs sowie um die Kapuzinerstraße. Aber auch Entwicklungen der Ortsteile haben Priorität. Eine Dreifach-Turnhalle auf dem Campusgelände wurde gestrichen, dafür soll die Fécamphalle saniert werden. In der Bäderlandschaft wird sowohl Abklärungs- wie Handlungsbedarf angesichts eines jährlichen Defizits von einer Million Euro in vier Jahren gesehen.

Die Fraktionen: Von strukturierter und zielgerichteter Arbeit sprachen Paul Renz (CDU), Alfred Winkler (SPD), Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) und Heiner Lohmann (die Grünen). Sie ließen Einigkeit erkennen in den Kernpunkten und zeigten sich mit dem Ergebnis der Beratungen in guter Atmosphäre einverstanden.

Erledigte Projekte

Knapp 22 Millionen Euro haben die mit erster Priorität versehenen Maßnahmen gekostet, die 2014 in der Klausurtagung des Gemeinderats festgelegt wurden. Darunter befinden sich mehrere Schulprojekte, Kindergartenerweiterung St. Michael und Neubau Osypka-Kinderhaus, der Kunstrasenplatz im Europastadion, die Rathaussanierung, der Campus-Neubau, der Ausbau des Industriegebiets Herten sowie Verkehrs- und Mobilitätsplan. Für die Projekte hat die Stadt rund 5,2 Millionen Fördermittel erhalten.