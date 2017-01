Rheinfelden Stadt braucht mehr Kindergartenplätze

Gemeinderat stimmt einer Erhöhung der Betreuungsquote von 34 auf 37 Prozent zu. Kita St. Anna soll erweitert werden.

Die gute Nachricht: Rheinfelden ist ein Zuzugsgebiet und gewinnt auch durch die Ausweisung neuer Baugebiete Einwohner. Die schlechte Nachricht: Die Kindertagesstätten sind für die Neuzugänge nicht ausgerüstet und bereits heute überbelegt. Daher hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, die Betreuungsquote von 34 auf 37 Prozent zu erhöhen. In einem ersten Schritt soll dazu der katholische Kindergarten St. Anna ausgebaut werden.