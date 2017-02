Rheinfelden Stadt bereitet herzlichen Empfang für die Ringer des KSV Rheinfelden

Die Sportler des KSV Rheinfelden feiern mit dem Aufstieg in die Regionalliga den größten Erfolg in der Geschichte des Vereins.

Große Freude beim KSV (Kraftsportverein) Rheinfelden: Die Ringer kämpfen ab der neuen Saison in der Regionalliga. Aus diesem Anlass lud Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die erfolgreichen Ringer und Verantwortlichen ins Rathaus ein.

2016 bedeutet für den KSV Rheinfelden ein ganz besonderes Jahr: Zum einen ist der Kraftsportverein 80 Jahre alt geworden, zum anderen konnte beim Heimkampf am 26. November der Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga – nach dem 26:10 Sieg gegen den VfK Mühlenbach – gefeiert werden. Es ist der größte Erfolg in der Geschichte des Vereins.

Uwe Lippert, der an der Spitze des Rheinfelder Traditionsvereins steht, verdeutlichte: „Unser Ringen ist noch richtig Arbeit. Die Vorbereitungen sind aufwendiger als dann die Saison selber für die Vorstandschaft.“ Und mit Blick in die nächste Ringersaison, die im September startet, verriet Lippert: „Unser Ziel sind wieder spannende Kämpfe und nicht abzusteigen aus der Regionalliga. Was wir nicht wollen, ist aufsteigen.“ Die Mannschaft für die neue Saison ist noch nicht komplett, es haben noch keine Abschlüsse stattgefunden. Fest steht für Uwe Lippert auch, dass man die Stammmannschaft nicht ersetzen will. „Sehr souverän, dominante Mannschaftsleistung von der Ober- in die Regionalliga, tolle Leistung und nicht zu vergessen der Förderverein“, schwärmte Stadtsportausschuss-Vorsitzender Dieter Wild bei dem Treffen im Rathaus.

Auch der Oberbürgermeister ist ein Fan der KSV-Ringer. Bereits als OB-Kandidat habe er den „reibungslosen Ablauf der Bezirksmeisterschaft im Jahre 2012“ begutachtet. Es fasst das vergangenen Jahr zusammen: „Es war spannend, überschaubar, packende Zweikämpfe in der Schillerhalle. Der sportliche Erfolg ging Schritt für Schritt, was auch dem Trainer Sulejman Ajeti zu verdanken ist. Klasse Leistung.“ OB Eberhardt sieht den KSV als große Familie, dessen tragende Säule die Jugendarbeit ist. Er spricht von einer Institution, und davon, dass der KSV auch am gesellschaftlichen Leben in der Stadt stark beteiligt sei. „Ohne KSV gäbe es kein Trottoirfest und die besten Güggeli isst man beim Kraftsportverein“, sagt er.