Das St. Josefshaus in Herten gedenkt in einem Gottesdienst der 345 Menschen, die 1940 von den Nazis ermordet wurden.

1940 haben Nazi-Schergen 345 Männer, Frauen und Kinder des St. Josefshauses verschleppt. In den darauffolgenden Tagen wurden alle umgebracht. Um den Opfern durch ihre Namen, die erst im Laufe der Jahrzehnte ans Licht kamen, ihre Würde zurückzugeben, hat das St. Josefshaus zum dritten Mal 345 Karten verschickt, die jeweils den Namen eines Opfers tragen.

Es ist eine schauerliche Episode in der Geschichte des St. Josefshauses in Herten. Rund um den 2. August 1940 kamen Mitglieder der SS zum St. Josefshaus und haben 345 Männer, Frauen und Kinder verschleppt. Im Zuge des sogenannten Euthanasieprogramms der Nazis, das die Auslöschung von aus ihrer Sicht unwertem Leben zum Ziel hatte, wurden die Menschen, darunter auch der Schulleiter, über die Zwischenstationen Emmendingen und Zwiefalten ins Konzentrationslager Grafeneck auf der Schwäbischen Alb gebracht.

Laut Andreas Gräff, Pressesprecher des St. Josefhauses, haben die Nachforschungen ergeben, dass alle 345 Personen innerhalb weniger Tage vergast wurden. „Es gibt Historiker, die bewerten die Ermordung von Behinderten als Probelauf für das Judenvernichtungsprogramm“, so Gräff. Seit Jahren bemüht man sich im St. Josefshaus um Aufklärung der Ereignisse. 1996 wurde eigens eine Projektgruppe eingerichtet, auf Basis derer die Schrift „…die Zahlen mussten stimmen“ herausgegeben wurde. Auch die Namen der Getöteten konnten im Laufe der Jahrzehnte ermittelt werden. „Im Gedenken an die konkreten Namen und in der Bitte, diese in die Gebete einzuschließen, sollen die Menschen wieder ein Gesicht und dadurch ihre Würde zurückerhalten“, erläutert Pastoralreferent Kassius Burster.

In diesem Jahr werden zum dritten Mal die Einladungskarten für den Gedenkgottesdienst mit den Namen der Ermordeten verschickt. Dadurch, dass die Schüler des Oberkurses die Namen der Opfer handschriftlich auf die Einladungskarten geschrieben haben, entstand laut Burster bei seinen Schülern das Gefühl, die Schreiberlinge der Verstorbenen zu sein. „Es ist ein gutes Zeichen, dass sich die jungen Erwachsenen auch in der heutigen Zeit für das Thema interessieren und sich damit beschäftigen“, sagt Burster.

Der Gottesdienst im St. Josefshaus in Herten beginnt am morgigen Sonntag, 5. Februar, um 10.30 Uhr.