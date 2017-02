Rheinfelden St.-Anna-Loch-Teufel hoffen auf baldige Aufnahme in die Narrenzunft

Die St.-Anna-Loch-Teufel hospitieren seit fast fünf Jahren bei der Narrenzunft Rheinfelden. Auf der diesjährigen Hauptversammlung wird über die Aufnahme der Clique entschieden.

Zum sechsten Mal ziehen die St.-Anna-Loch-Teufel dieses Jahr auf den hiesigen Umzügen mit und erinnern an die Sage um Burgherrin Anna, die dereinst auf der Burg Stein auf dem Inseli an der alten Rheinbrücke gelebt haben soll. Von den einfallenden Hunnen in den Rhein gestoßen, ist sie Namensgeberin des Strudels unter der Brücke, vielleicht wurde dort auch eine goldene Glocke versenkt, damit sie nicht in Feindeshand fällt. Die Legende hat verschiedene Varianten. Die Clique hat die Geschichte einfach weitergesponnen. „Anna hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, damit keiner an die Schätze rankommt“, führt der Vorsitzende Stefan Leipert aus. Das erstmalige Auftauchen der Teufel passt gut zur Inbetriebnahme des neuen Wasserkraftwerks im Jahr 2010. „Die Teufel hatten Sorge, dass der Pegel fällt, vorher war ihr Auftreten nicht nötig.“

Seit fünf Jahren hospitieren die Teufel jetzt bei der Rheinfelder Narrenzunft und womöglich steht dieses Jahr die Aufnahme als 36. Clique an. Fünf Jahre Hospitation sind üblich. „Im Prinzip geht es darum, dass man sich an den Veranstaltungen der Narrenzunft zeigt. Das Verhalten der Clique wird beobachtet“, so Leipert. Der stellvertretende Vorsitzende Robert Pfennighaus ergänzt: „Die wollen wissen, ob man sich auch einbringt und Engagement zeigt.“

Im Jahr 2012, vor der Fasnacht, haben sich die St.-Anna-Loch-Teufel der Narrenzunft vorgestellt. Nach fünf Jahren wird auf der Hauptversammlung der Beschluss über die Aufnahme gefällt. Die Versammlung steht dieses Jahr an. Die Mehrheit der Cliquen muss zustimmen. Leipert und Pfennighaus wirken gelassen, sitzen sie doch einer aktiven, jungen Clique vor, die aus der Rheinfelder Fasnacht nicht mehr wegzudenken wäre. Der erste Auftritt im eigenen Häs war 2012 beim Nachtumzug in Maulburg und tags darauf am grenzüberschreitenden Umzug in Rheinfelden. „Dieses Jahr ist es extrem, da haben wir neun Umzüge“, so Leipert. Beim Narrentreffen der fünf Waldstädte betrieben die Teufel einen Stand. In anderen Jahren halfen sie beim Zunftabend, bis letztes Jahr unterstützten sie die Flyburg-Hexen beim Kinderball am Rosenmontag, der dieses Jahr aber ausfällt. Im September veranstalten die Teufel ein Völkerballturnier für Cliquen. Leipert ist 28 Jahre alt, Pfennighaus 31. In diesem Alter sind fast alle der 20 Mitglieder. Nur eines ist deutlich älter und das jüngste ist 19. Von den neun Gründungsmitgliedern sind noch sechs übrig.

„Die Idee, eine Clique zu gründen, gab es schon länger als 2011“, erzählt Leipert. Die erste Idee war eine Hexenclique, was aber vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte, wo die Narrenzunft Rheinfelden Mitglied ist, aufgrund der Vielzahl an Hexencliquen untersagt wird. In Rheinfelden sind die Teufel die letzte Clique nach den Wasserfalldämonen aus Warmbach, die der Zunft beitreten können. Ein Beschluss der Narrenzunft besagt, dass das Limit erreicht ist. Von der Aufnahme in die Narrenzunft versprechen sich Leipert und Pfennighaus Vorteile für die Clique. „Im ersten Jahr haben wir gespürt, was es bedeutet, unsere Umzüge selbst organisieren zu müssen. Das ständige Telefonieren, immer auf Zu- und Absagen zu warten. Über die Zunft ist es einfacher, die haben einen Fahrplan“, so Pfennighaus und Leipert meint: „Ich denke, wenn es eine Zunft gibt, sollte man sich der auch anschließen.“

Bei dem Maskenschnitzer Edgar Spiegelhalter aus March entdeckten sie die Teufelsmaske. „Wir haben uns überlegt, was man in Rheinfelden mit einer Teufelsmaske in Verbindung bringen kann. Wir sind mit der Maske zum Oberzunftmeister Wilfried Markus. Wir hatten zuerst etwas anderes im Kopf, aber sein Tipp war, in die Geschichte des Anna-Lochs zu gucken.“ Die Maske ist aus Lindenholz geschnitzt. Am Leib tragen die Teufel eine Mönchskutte mit Heidschnuckenfell, darunter eine schwarze Zimmermannshose. Auch Annas Glocke ist immer dabei, an einem Strick um die Hüfte jedes Hästrägers. „St. Anna-Loch im Rhy – die Glocke findet ihr nie“, so der Ruf der Teufel.

Stefan Leipert, E-Mail: vorstand@st-annalochteufel.de, die Clique im Internet: www.st-annalochteufel.de