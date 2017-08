Rheinfelden Sprachauffälligkeiten auch bei deutschen Kindern immer häufiger

Die Kita St. Josef wird mit Hilfe eines Bundesförderprogramms zur Sprach-Kita, wo eine Fachfrau für Sprache gezielt Kinder fördert und Eltern und Kollegen für das Thema sensibilisiert. Der Bedarf an der Kita mit hohem Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund ist hier groß.

In der kleinen Bücherei der katholischen Kindertageseinrichtung St. Josef sitzt Erzieherin Katrin Ehighalua-Behrendt mit vier Kindern auf dem Sofa und liest ein Bilderbuch vor. Was auf den ersten Blick wie eine gewöhnliche Vorlesesituation wirkt, geht über ein reines Vorlesen hinaus. Ehighalua-Behrendt ist Fachfrau für Sprache in der Kita. Die Forbildungen fangen zwar erst an, aber schon jetzt zeichnet sie sich durch ein sehr die Kinder einbeziehendes Vorlesen aus, begeistert mit der Handpuppe die Kinder, lässt spontane Fragen zu oder animiert die Kinder gezielt mit Fragen.

In die Kita gehen 100 Kinder. Von 86 Prozent der Kinder haben die Eltern Migrationshintergrund. Zwölf Kinder kommen aus Flüchtlingsfamilien. „Das Thema Sprachförderung ist für alle Kinder des Hauses wichtig, nicht nur für Kinder mit Migrationshintergrund, was viele vermuten. Leider nimmt die Zahl der deutschen Kinder mit Sprachauffälligkeiten immer mehr zu“, erklärt Kita-Leiterin Martina Rückert. Die vollbeschäftigte Ehighalua-Behrendt ist über ein Förderprogramm des Bundesfamilienministeriums finanziell zu 50 Prozent freigestellt, um als Fachfrau für Sprache die Erzieherinnen zu unterstützen, gezielt Kinder in Kleingruppen zu fördern, Eltern für das Thema zu sensibilisieren oder sich entsprechend fortzubilden.

Dabei soll der ganze Kita-Alltag genutzt werden, um die Kinder in allen Situationen ihrer Lebenswelt sprachlich zu fördern. Auch Situationen wie Hände waschen oder Anziehen sollen sprachlich begleitet werden. Rückert, die mit Ehighalua-Behrendt die Förderungen im Tandem macht, legt auch Wert auf die Vermittlung interkultureller Werte und Inklusion sowie eine Zusammenarbeit mit den Eltern, da Sprachbildung zuerst im Elternhaus stattfindet. Die Sprach-Kitas beraten die Eltern, wie sie daheim ein sprachanregendes Umfeld schaffen können.

Unterentwickelte Kau-Muskulatur

Rückert schildert den Fall eines fünfjährigen Jungen, der kaum zu verstehen war. An seinen geistigen Fähigkeiten lag es nicht, sondern an unterentwickelter Kau-Muskulatur. „Wenn man nur geguckt hat, was er als Vesper dabei hatte: Brot mit abgeschnittener Rinde“, meint Rückert. „Da konnte sich keine Muskulatur aufbauen. Spracherwerb hängt auch mit dem Essen zusammen.“ Zum Repertoire einer Fachfrau für Sprache gehören daher auch Spiele zur Verbesserung der Zungenmotorik oder der Gesichtsmuskulatur. „Viele Kinder können keine Kerze auspusten oder Eis schlecken. Das sind Entwicklungsverzögerungen.“ Eine Diagnose kann in der Kita aber nicht gestellt werden, sondern nur auf den Kinderarzt verwiesen und zur Logopädie geraten werden.

Insbesondere bei der Sprachentwickung kann Ehighalua-Behrendt betroffene Kinder besser beurteilen als die Gruppenerzieherinnen, da sie die Kinder mit einem anderen Auge betrachtet. Die Tätigkeit als Fachfrau für Sprache ist in die drei gleich gewichtete Schwerpunkte Alltagsintegrierte Sprachliche Bildung, Inklusive Pädagogik und Zusammenarbeit mit Familien unterteilt und in allen drei Bereichen muss Ehighalua-Behrendt Angebote machen, die für das Förderprogramm dokumentiert werden. Neben der finanziellen Förderung stellt das Bundesministerium auch kostenlose Fachliteratur und Arbeitsmaterialien zur Verfügung.

Mit den Fortbildungen geht es im September richtig los. Rückert, die in einem kleinen Umfang für die Fortbildungen vom Träger frei gestellt wird, und Ehighalua-Behrendt lernen den Umgang mit dem Methodenkoffer, Methoden der Sprachförderung im Alltag, oder wie man Eltern zur Partizipation animiert. Der Start als Fachfrau für Sprache bedeutet für Ehighalua-Behrendt zunächst sich gut einzulesen. Sie meint: „Ich probiere gerne aus und ich möchte immer was Neues dazu lernen und mich weiterbilden. Zudem bin ich gerne im Kontakt mit den Kindern und den Eltern.“