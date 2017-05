Rheinfelden Sportler gehen beim Sparkassen-Triathlon an den Start

Wenn die Wetterprognosen für Sonntag stimmen, dann haben es die Teilnehmer beim Sparkassen-Triathlon in Rheinfelden mit gemischten Aussichten zu tun.

Für die Sportler geht das nach Erfahrung von Hans Winzen als Vorsitzender und Organisator der Tri Team-Veranstaltung soweit in Ordnung. An die Radfahrer auf dem Dinkelbergkurs geht allerdings die Empfehlung, bei Nässe gut aufpassen, wegen der Rutschgefahr.

Die Schwimmer, die bei an die 20 Grad ins Freibadbecken eintauchen, sind im Neoprenanzug auch vor Kälte geschützt und den Läufern auf der Strecke wird es ebenfalls warm. Gutes Wetter wünschen sich die Veranstalter vor allem für die Zuschauer, damit viele Leute die Lauf- und Radstrecke der Sportler säumen.

Bei den Ausrichtern des Sportereignisses gibt es einige Erwartungen an den Wettkampftag. Für den Baden-Württemberg-Duathlon bei dem zwei Runden mit 21,5 Kilometer auf dem Radfahren und zwei Läufe mit 5,5 und elf Kilometer zu absolvieren sind, haben sich 44 Teilnehmer aus dem Land, Frankreich und der Schweiz angemeldet. Als Renner entpuppt sich gar die Kategorie Elite. „Da laufen uns die Leute die Bude ein“, merkt Winzen an. 40 Sportler aus dem ganzen Land wollen an den Start, um in der olympischen Distanz aufs Podest zu kommen. Hier winkt für die Erstplatzierten ein stattliches Preisgeld. Mehr als 40 Sportler geht laut Winzen wegen des einzuhaltenden Faktors Zeit nicht. Er freut sich angesichts der angemeldeten Namen bereits auf „lauter gute Leute“.

Für die Besten in der olympischen und der Volksdistanz sowie die Challange Teams gibt es Sachpreise und Ehrungen. Gerade in der olympischen Disziplin sind laut Winzen mit 180 Gemeldeten „eine ganze Menge dazu gekommen“. In der Volksdistanz wollen bisher 121 Freizeitsportler antreten. Wer erfolgreich im Ziel einläuft, darf als Finisher-Preis ein Badetuch nach Hause nehmen. Obwohl kein Liga-Wettkampf stattfindet, ist das Tri Team über das große Teilnehmerinteresse erfreut. Die Voraussetzungen in Rheinfelden werden, wie Reinhard Börner und Hans Winzen sagen, von Teilnehmern gelobt und die Wechselzone im Europastadion gilt als ideal. Noch etwas knapp geht es bei der Zahl der Helfer zu. Winzen rechnet mit 140 Freiwilligen, die die Strecken sichern.

Anmeldungen: sparkassen-triathlon .eu