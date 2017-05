Rheinfelden Sportler geben beim Sparkassen-Triathlon dreifach alles

390 Anmeldungen gab es zum 9. Sparkassen-Triathlon und weitere 50 Läufer traten beim baden-württembergischen Duathlon an.

Der Sportwettbewerb genießt über die Landesgrenzen hinaus einen guten Ruf. Dominik Sowieja aus Bad Dürrheim lief als Erster bei der Olympischen Distanz Elite ein. Von Kaiserwetter konnte beim Startpfiff keine Rede sein. Schwer hingen graue Wolken am Himmel und öffneten ihre Schleusen. Während sich die wenigen Zuschauer am Beckenrand im Freibad unter ihren Schirmen verstecken konnten, waren die Sportler dem Wetter ausgesetzt. Beim Schwimmen im 18,3 Grad warmen Wasser spielte der Regen noch die geringste Rolle, aber besonders das Fahren auf den Rennrädern mit ihren dünnen Reifen war eine heikle Angelegenheit auf der 21,5 Kilometer langen Strecke, die in einigen Disziplinen zweimal bewältigt werden musste.

Geschützt unterm Zeltdach eröffnete Reinhard Börner vom Triathlon Team Rheinfelden parallel zum Startschuss die Veranstaltung im Kreis der Sponsoren, Vereinsvertreter und Vertreter der Hilfsorganisationen sowie der Stadt. „Der Standort hier hat sich bewährt“, erklärte Börner und führte aus, dass es zwar früher am Schloss Beuggen mit Schwimmen im Rhein und Lauf durch die schweizerische Altstadt auch schön gewesen war, aber die Möglichkeiten rund um Europastadion und Freibad unschlagbar seien. Er war froh, dass mit dem baden-württembergischen Duathlon wieder ein Teil der Liga in Rheinfelden ausgetragen wurde, da ohne die Liga der Triathlon nicht machbar sei.

Vom Freibad beeilten sich die Triathleten, in die Wechselzone im Europastadion zu kommen, um sich auf ihre Räder zu schwingen. Mit nachlassendem Regen hatten sich auch ein paar Zuschauer mehr eingefunden, um die Sportler anzufeuern und eine Grillwurst zu verspeisen, während Moderator Markus Wild sie auf dem Laufenden hielt. Doris Sowieja war aus Bad Dürrheim angereist, um ihren Sohn Dominik beim Triathlon anzufeuern. „Sein erster Wettkampf war in Rheinfelden“, erzählte sie. „Das war 2011. Da sind die noch im Rhein geschwommen. Jetzt kann man auch beim Schwimmen zu gucken.“ Zur Freude der Mutter lief Dominik Sowieja auch als Erster der Olympischen Distanz Elite ins Ziel ein.

Vereinsvorsitzender Hans Winzen hatte eine gelbe Warnweste übergestreift und versah Dienst als Streckenposten als einer von 140 Helfern beim Triathlon. Feuerwehr, Polizei, DRK und THW waren auch vor Ort. Winzen erzählte, dass es diesmal 440 Anmeldungen gab, 100 mehr als im Vorjahr. Für den Duathlon hatten sich rund 50 Teilnehmer angemeldet. Mit dem Ergebnis war er sehr zufrieden. „Mit besserem Wetter hätten wir heute einen Mega-Event.“ Beim Zieleinlauf wird die Zeit mittels eines Transponders, den die Sportler um den Knöchel tragen, gestoppt. Erster beim Duathlon wurde Felix Köhler aus Bad Säckingen, gefolgt von Andreas Kälin aus Wollerau (Schweiz). Als erste Frau in der Olympischen Distanz Elite lief Jasmin Weber vom TG Hütten (Schweiz) ein. Ausgelaugt, aber zufrieden liefen die meisten Sportler sofort ins Verpflegungszelt.