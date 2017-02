Rheinfelden Sport und Musik hält Senioren im Bürgerheim fit

Helfer im Bürgerheim (1): Marion und Rudolf Trübe engagieren sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für Ältere.

Helfen lässt sich auf unterschiedliche Weise. Oft sind es die kleinen Dinge, die Menschen gut tun – Ablenkung vom Alltag, Hilfe bei der Bewältigung scheinbar leichter Tätigkeiten, oder auch nur ein nettes Wort. Nicht jedem liegt jede Aufgabe und das ist auch gut so, denn das macht das Hilfsangebot vielfältig. So ist das auch im Bürgerheim, der kommunalen Pflegeeinrichtung. Viele Ehrenamtliche beteiligen sich dort an der Gestaltung des täglichen Lebens. Wir stellen in einer Serie Helfer vor, heute: das Ehepaar Marion und Rudolf Trübe.

Bei einer Schifffahrt auf dem Rhein anlässlich des Jahrgangstreffens spielte Rudolf Trübe Akkordeon und wurde bei dieser Gelegenheit kurzerhand von Marga Lindenthal, der Leiterin des Partnerbesuchsdienstes im Bürgerheim, angesprochen, ob er nicht Lust habe, auch beim bunten Nachmittag für die Bewohner zu musizieren. Dies ist nun über 15 Jahre her und der gebürtige Nollinger spielt immer noch alle zwei Wochen von 15 bis 16 Uhr Akkordeon für die Senioren, in den Wochen dazwischen übernimmt ein anderer Musiker.

„Musik dringt einfach besser zu den Menschen durch“, erklärt der 76-jährige seine Aufgabe. Trübe spielt ein Lied und dann wird eine Geschichte vorgelesen, danach gibt es wieder Musik. Früher habe er nur für den Hausgebrauch gespielt, seit er aber mehr Zuhörer habe, habe er sich reingehängt und sein Repertoire deutlich erweitert, sagt er. „Ich kann ja nicht immer das Gleiche spielen“, so Trübe, „auch jahreszeitlich sollte es ja ein wenig passen.“

Der frühere Chemotechniker sagt von sich, er habe ein Helfersyndrom, schon seit frühester Kindheit. Helfen sei einfach immer normal und selbstverständlich gewesen. Ehrenamtliche Tätigkeiten habe er schon sein ganzes Leben lang übernommen, egal ob als Elternbeirat oder im Ruderclub. So ist es auch nicht verwunderlich, dass auch seine Frau Marion Trübe sich ehrenamtlich engagiert. 27 Jahre war sie im Kreiskrankenhaus „Grüne Dame“. Ins Bürgerheim kam sie über ihren Mann. Zuerst half sie beim bunten Nachmittag, doch schnell startete die heute 74-jährige zusätzlich ihr eigenes Nachmittagsangebot für die Senioren. Da sie schon 1982 die Ausbildung zur Übungsleiterin für Seniorengymnastik gemacht und sowohl im Gemeindehaus in Nollingen, als auch im Betreuten Wohnen Gymnastikgruppen geleitet hatte, bot sich diese Nische natürlich an.

Heute besuchen rund 18 bis 20 Senioren jede Woche die Gymnastikgruppe der früheren Technischen Zeichnerin. Mit den älteren Leuten macht sich Dehnungsübungen und Kraftübungen. Statt viel Geld für Hanteln oder andere Geräte auszugeben, hat Trübe zum Beispiel kleine Wasserflaschen gesammelt und diese mit Wasser gefüllt oder Kirschkernsäckchen besorgt. Sie macht das Angebot ganz alleine, ohne weitere Helfer. „Meine einzige Bedingung ist, dass mir die Bewohner gebracht werden“, erklärt sie, „das wäre sonst doch ein bisschen zu viel.“ In ihrer Gruppe muss keiner irgendetwas. „Jeder macht einfach das, was er kann,“ sagt Trübe. Und auch zu lachen gibt es immer wieder etwas, denn wenn sich die gebürtige Hamburgerin im Alemannischen versucht und Kommandos wie „Ufe“ und „Abe“ gibt, amüsiert das die Senioren immer wieder aufs Neue.

„Achte Deiner und auch der Anderen“, das ist ihr Credo und ihr Mann sagt über sie, dass sie einfach ein Händchen dafür habe, ältere Menschen mitzunehmen mit ihrer freundlichen Art. „Sie kommt immer glücklich nach Hause.“ Sie selbst schätzt besonders die Verschiedenartigkeit der Menschen, dass der eine oder andere Liebgewonnene plötzlich nicht mehr da ist, macht ihr aber sehr zu schaffen. Trotzdem sind sich Marion und Rudolf Trübe einig: „Solange es geht, machen wir weiter!“

Weitere Infos zum Ehrenamt unter www.buergerheim-rheinfelden.de/05-ehrenamt.php