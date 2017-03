Rheinfelden Spielplatzfrage in Adelhausen bleibt weiterhin offen

Der Gemeinderat Rheinfelden legt zwei Varianten für den Bebauungsplan Bauert in Adelhausen fest – eine mit und eine ohne Spielbereich für Kinder.

Der Bebauungsplan „Bauert“ wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag einstimmig beschlossen. Dabei legten sich die Räte aber nicht fest, ob der vieldiskutierte Spielplatz ins Baugebiet kommen wird oder nicht.

Sie entschieden sich, zwei Gestaltungsvarianten auf den Weg zu bringen, die im weiteren Verfahren unter Beteiligung von Bürgern und Behörden diskutiert werden sollen. Beide Varianten enthalten 16 Grundstücke mit einer Größe von etwa 550 bis 700 Quadratmetern. In der ersten Variante ist kein Spielplatz eingeplant, in der zweiten ist eine Fläche von 257 Quadratmetern vorgesehen, auf der ein solcher entstehen kann. Dafür würden die Grundstücke im nordwestlichen Planbereich entsprechend kleiner ausfallen.

Ortsvorsteherin Silvia Rütschle rief noch einmal in Erinnerung, dass sich der Ortschaftsrat Adelhausen „schweren Herzens“ für eine Variante ohne Spielplatz entschieden habe. Es sei jedoch wichtiger, dass die Bebauung nun „zügig in die Gänge komme“. Man spreche sich nun für einen Spielplatz an der Halle in Adelhausen aus, das sei auch ein zentraler Platz, so Rütschle. Paul Renz (CDU) begrüßte den Aufstellungsbeschluss, der für eine positive bauliche Entwicklung für Adelhausen sorge. Er wies darauf hin, dass ein Spielplatz von 250 Quadratmetern Größe nicht attraktiv wäre und schlug einen Standort im Bereich Alte Schule/Feuerwehr vor.

Die SPD werde sich im weiteren Verfahren eher für die zweite Variante einsetzen, betonte Stadtrat Wilhelm Hundorf. Man stimme dem Beschluss nun zu und hoffe, dass der Spielplatz im Baugebiet realisiert werde. Heinrich Lohmann schloss sich dem für die Grünen an und auch Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) äußerte Zustimmung für ein Verfahren mit zwei Varianten. Sie hoffe darauf, dass sich das Problem mit dem Spielplatz lösen werde.