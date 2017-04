Rheinfelden Spielplatz in der Etzmattenstraße in Minseln wird saniert

Spielplatz in der Etzmattenstraße in Minseln wird saniert

Der Ortschaftsrat Minseln beschließt die Umgestaltung und die Sanierung des Spielplatzes in der Etzmattenstraße. Das Budget beträgt 30.000 Euro.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der in die Jahre gekommene Spielplatz in der Etzmattenstraße soll wieder hergerichtet werden. Dem Ortschaftsrat stehen dafür 30.000 Euro zur Verfügung. Zum Planungsbeginn traf sich das Gremium mit der Sachbearbeiterin Karla Morath. Vor mehr als 40 Jahren hatte die CDU den Spielplatz in der Etzmattenstraße für das damals neue Baugebiet auf einem städtischen Grundstück erstellt und für mehr als zehn Jahre die Pflege übernommen.

Der Spielplatz liegt unter großen Bäumen auf einem Hanggrundstück, dass sich in drei Ebenen mit Spielflächen unterteilt. Viele Spielgeräte sind mittlerweile in die Jahre gekommen, wenige wurden ersetzt, andere Holzspielgeräte, wie ein Kletterturm, sind ersatzlos verschwunden. Die Bäume und Sträucher wuchern wild. Im Minselner Haushalt für 2017 sind 15.000 Euro für den Spielplatz veranschlagt und 2018 sollen weitere 15 000 Euro folgen. Zwecks Planungsbeginn trafen sich die Ortschaftsräte mit Ortsvorsteherin Eveline Klein und Karla Morath von der städtischen Tiefbauabteilung vor Ort. Morath war mit einer ersten Überplanung des Spielplatzes gekommen. Highlight dürfte eine lange Hangrutsche werde, die über zwei Ebenen führen soll.

In der Diskussion verlegten die Ortschaftsräte die Lage der Rutsche, auch um dem Technischen Dienst später noch einen besseren Zugang zum Gelände zu ermöglichen. Die bestehende Schaukel soll zu einer Tango-Schaukel werden, auf die sich die Erwachsenen auch setzen können. Und auch Moraths Ideen von Hüpfbändern und einem Spielhaus kamen gut an. Die Lage der einzelnen Spielgeräte wurde diskutiert und weitere Wünsche seitens der Ortschaftsräte präsentiert. Etwas zum Klettern wäre gut: vom niedrigen Kletternetz bis zum großen Klettergerüst mit Verbindung zum Spielhaus. Eine kürzere Rutsche und weitere Wipptiere für Kleinkinder waren ebenfalls gewünscht. Eine asphaltierte Fläche auf der untersten Ebene, die im Winter als Eislauffläche überfrieren sollte, möchten die Ortschaftsräte erhalten, ebenso wie die alte Tischtennisplatte, deren unebene Oberfläche aber grundlegend gereinigt und mit einer Spezialfarbe überstrichen werden soll.

Zur Straße hin soll das Gelände eingezäunt werden. Als Motto für Dekorationen auf dem Spielplatz schlug Morath Disney-Figuren vor, was aber der Ortschaftsrat ablehnte und statt dessen Waldtiere präferierte. Morath nahm auch die Wünsche nach einer neuen Bank bei der Tischtennisplatte und einer zentralen Sitzgelegenheit für die Eltern mit Blick über den ganzen Spielplatz auf, um die Kosten für die in zwei Bauabschnitten zu realisierende Erneuerung des Spielplatzes zu kalkulieren. Schon im kommenden Monat möchte sie die Planung mit den Ortschaftsräten vertiefen, da Morath mit der Auftragsvergabe loslegen möchte. Entsprechend stimmten die Ortschaftsräte bei der anschließenden Sitzung für die Sanierung.