Rheinfelden Spielplatz in Adelhausen: Bauausschuss kritisiert Entscheidung des Ortschaftsrats

Die Entscheidung im Ortschaftsrat Adelhausen, im Baugebiet Bauert auf einen Spielplatz zu verzichten, stößt im Bauausschuss auf Kritik.

Ein Wohngebiet mit 16 Bauplätzen für Einfamilien- und Doppelhäuser ohne Kinderspielplatz? Diese Frage stellten sich die Fraktionen im Bau- und Umweltausschuss mit Stirnrunzeln und gaben mit der Verwaltungsspitze eine deutliche Antwort. Damit geht die dringende Empfehlung nach Adelhausen, im Bebauungsplan Bauert einen Spielbereich nicht von vorneherein auszuschließen, sondern das Ergebnis der Bürgerbeteiligung im Verfahren abzuwarten.

Dass der Ortschaftsrat Adelhausen in seiner Beratung mit Blick auf Vor- und Nachteilen sich auf die Variante I ohne Spielplatz festgelegt hat, um so einem möglichen Konflikt mit angrenzenden Grundstückseigentümern aus dem Weg zu gehen und damit den schnellen Start des Baugebiets sicherzustellen, löste im Bau- und Umweltausschuss Befremden aus. Alle Fraktionen sahen sich mit ihren Sprechern sowie dem Oberbürgermeister veranlasst, darauf hinzuwirken, dass nicht vorschnell am Ratstisch eine Einrichtung verbaut wird, die erfahrungsgemäß von den meist jungen Familien mit kleinen Kindern, die bauen wollen, dann später eingefordert wird. Dafür gibt es in Rheinfelden aus den vergangenen Jahren einige Beispiele. Vor diesem Hintergrund soll es auf Nachdruck von Klaus Eberhardt erst eine Abwägung im Verfahren geben, schließlich ist die Fläche für einen Spielplatz bereits vorhanden. Die Lösung mit zwei Planungsvarianten wurde einstimmig beschlossen.

Ortsvorsteherin Silvia Rütschle stellte in der Sitzung heraus, dass einige im Ortschaftsrat „mit Bauchschmerzen“ auf den Spielplatz mit knapp 300 Quadratmetern verzichtet haben. Die Entscheidung sei aber aus Sorge getroffen worden, dass sich das Baugebiet bei einem Konflikt verzögern könnte. Sie verwies auf angrenzende Grundstückseigentümer, von denen Gelände für das Baugebiet benötigt werde. Sie seien aber „massiv gegen einen Spielplatz“.

Die Reaktionen in der SPD, bei den Freien Wählern, der CDU und den Grünen kam diese Haltung bei Aufstellung des Bebauungsplans nicht gut an. Willi Hundorf wies darauf hin, dass es sich bei den künftigen Bauherrn voraussichtlich um Familien handle, für die ein Spielplatz wünschenswert sei, Karin Reichert-Moser empfahl aus Eigeninteresse, die Spielplatzfrage nicht auszuklammern, denn die „Forderung kommt beim Einzug“, Rainer Vierbaum zeigte sich zwar bereit die Entscheidung des Ortschaftsrats zu akzeptieren, legte aber dennoch Wert darauf, dass die Bürgerbeteiligung zeigen soll, ob ein Spielplatz nötig sei und Heiner Lohmann erklärte, dass er die Meinung des Ortschaftsrats zwar „respektiere, aber akzeptiere den Beschluss nicht“. Es sei „beschämend“, einem Grundstückseigentümer „den Vortritt vor den Kindern zu lassen“. Auch Karin Paulsen-Zenke mahnte an, „sich hinter die Interessen der Kinder“ zu stellen. Den Spielplatz an die außerhalb liegende Halle auszugliedern, stellte sich für die Fraktionen als nicht unbedingt geeignet dar.