Rheinfelden Spekulationen um Insel-Kauf beim Schloss Beuggen unhaltbar

Ein Gerücht, nach dem der Besitzer des Schlosses Beuggen die bei Badegästen beliebte "Insel" kaufen wolle, wurde im Ortschaftsrat Karsau diskutiert. Doch sowohl Regierungspräsidium als auch der Schlossbesitzer selbst wissen von nichts.

Karsau – Spekulationen über einen geplanten Kauf der sogenannten ‚Insel‘ beim Schloss Beuggen durch den Schlosseigentümer wurden bereits zum zweiten Mal im Ortschaftsrat diskutiert. Stephan Rutner (CDU) hatte in der vorangegangenen Sitzung einen Antrag gestellt, die Besitzverhältnisse der „Insel“ beim Schloss Beuggen zu klären, einer zum Baden und Angeln beliebten Ausbuchtung in den Rhein hinaus.

Rutner erzählte, dass angeblich der Schlosseigentümer Kai Flender vorhabe, die Insel zu kaufen, die nicht zum Grundstück des Schlosses gehört. Auch der Anspruch auf Zugang zur Insel und das Wegerecht am Ufer sollten geklärt werden. Ortsvorsteher Jürgen Räuber (SPD) teilte in der vergangenen Sitzung die Antworten des Regierungspräsidium Freiburg und des Landesbetriebs Vermögen und Bau auf die Anfragen mit: Die ‚Insel‘ befindet sich im Landesbesitz und wird auch dort verbleiben, allerdings würde eine Zuwegung über ein Privatgrundstück, den Schlossgarten, führen. Der frühere Uferrandstreifen war mit der Aufstauung des Rheins im Zuge des Kraftwerkneubaus verschwunden.

Die Insel selbst ist eine von Energiedienst finanzierte Ausgleichsmaßnahme. Rutner brachte daraufhin ein Gewohnheitsrecht ins Spiel, da die Insel über lange Zeit zugänglich war. Ortschaftsrätin Vanessa Edmeier (SPD) stellte fest, dass man dann wenigstens zur Insel hinschwimmen könnte.

Das RP erklärte auf Nachfrage, dass bei Notfällen oder anderen außergewöhnlichen Umständen der öffentlichen Hand etwa der Feuerwehr auf privatem Grund Zugang gewährt werden muss. Der Zugang von Privatpersonen sei durch Grundstückseigentümer privatrechtlich zu regeln. Die Frage, wann ein Gewohnheitsrecht entstehe, könne vom RP nicht beantwortet werden und falle auch nicht in dessen Aufgabenbereich, so Pressesprecher Markus Adler.

Vom RP war weiterhin zu erfahren, dass der Rhein im Bereich Schloss Beuggen zwar keine Bundeswasserstraße ist, aber dort trotzdem als Gewässer erster Ordnung gilt. Das baden-württembergischen Wassergesetz regelt auch die Eigentumsverhältnisse am Bett öffentlicher Gewässer. An dem im Bett befindlichen Wasser besteht kein Eigentum. Das Bett eines Gewässers erster Ordnung befindet sich demnach im öffentlichen Eigentum des Landes, außer Bundeswasserstraßen.

Auf die Frage nach Verkauf der Insel antwortete das RP: „In der Regel verkauft das Land keine Ufergrundstücke oder Teile davon an Privatpersonen. Nach unserem Kenntnisstand ist nicht vorgesehen, den Bereich der sogenannten „Insel“ zu verkaufen. Dem Fachreferat beim Regierungspräsidium Freiburg liegt auch keine dahingehende Anfrage vor.“ Und die Nachfrage bei Schlosseigentümer Kai Flender zu dem angeblich geplanten Kauf der Insel entzauberte diese Angelegenheit als ein Gerücht. Flender teilte per Email mit, dass das jeder Grundlage entbehre. „Der Ortschaftsrat Karsau treibt wieder einmal eine Geistgestalt durch den Ort“, so Flender.