Rheinfelden Spatenstich für schnelles Internet im Gewerbegebiet Schildgasse

Als erstes Gewerbegebiet im Landkreis wird die Schildgasse an den Backbone für schnelles Internet angeschlossen, ebenso das neue Schlosshotel Beuggen.

Am Montag haben die Bauarbeiten am Schloss begonnen, bis Ende September sollen sie abgeschlossen sein. Mehr als die Hälfte der Gewerbetreibenden hat mit dem Zweckverband einen Vertrag geschlossen, was zwar die Wirtschaftlichkeit des Projekts sichert. Geschäftsführer Paul Kempf forderte aber beim Spatenstich, dass auch die übrigen Händler noch Farbe bekennen sollten.

Das Wetter passte am Mittwochvormittag ganz gut zum Projekt, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt feststellte. „Jetzt kommt Wind in die Angelegenheit, auch wenn sich die Nutzer vielleicht eher einen Sturm wünschen“, so der Rathauschef zur kleinen Gästeschar, unter die sich neben Paul Kempf und Jürgen Eckert von der ausführenden Bau GmbH auch etliche Gemeinderäte und Wirtschaftsförderer Elmar Wendland gemischt hatten.

Wirtschaftlichkeit ist gegeben

Auf diesen Wind mussten die Gewerbetreibenden tatsächlich lange warten. „Ungezählte Male waren Vertreter von zwei großen Kommunikationsunternehmen im Gemeinderat, um zu erklären, wie man technisch für eine Verbesserung der Situation sorgen könnte“, so Eberhardt. Einige der Gewerbetreibenden haben letztlich privat einen Glasfaseranschluss finanziert und das für „teuer Geld“. Geld nimmt nun auch der Zweckverband in die Hand: Allein 1,2 Millionen Euro kostet der Ausbau Schildgasse, die Gesamtkosten für Rheinfelden beziffert Eberhardt auf etwa 34 Millionen Euro. Damit sich das für die Kommune nicht zu einem Minusgeschäft entwickelt, ist der Zweckverband auf viele Anschlüsse angewiesen. Aktuell liegt die Anschlussquote in der Schildgasse deutlich über 50 Prozent. „Damit ist die Wirtschaftlichkeit gegeben“, so Eberhardt. Für Paul Kempf gibt’s jedoch noch Luft nach oben. „Wir werden die Gewerbetreibenden, die noch keinen Anschluss beantragt haben, nochmal anschreiben.“

Dass die Schildgasse den Vorrang vor den anderen Gewerbegebieten bekommen habe, sei nur konsequent. „Es ist das größte und am schlechtesten versorgte Gebiet im Kreis.“ Mit Beginn der Bauarbeiten schließe sich jedoch allmählich das Zeitfenster für einen Anschlussvertrag. „Die Händler können nicht warten, bis vor ihren Gebäuden ein Graben gebuddelt wird. Wenn der wieder zu ist, geht nichts mehr.“

Verkehrsleitung als Hauptproblem bei der Verlegung

Buddeln ist die Aufgabe von Jürgen Eckert und seinen Mitarbeitern. Für ihn ist es ein Pilotprojekt, seine Firma hat zwar 40 Jahre Erfahrung im Tief- und Straßenbau – Breitband ist für ihn aber Neuland. „Unsere Mitarbeiter wurden speziell geschult und wir verwenden neueste Technologien.“ Die eigentliche Herausforderung aber sei die Verkehrsleitung während der Bauphase. „Die Zulieferung für die Händler muss gewährleistet sein und natürlich kommen auch viele Besucher mit dem Auto.“

Laut Tobias Obert, Leiter des städtischen Tiefbauamts, wird es zu einigen Beeinträchtigungen während der Bauphase kommen – eine lange Sperrung aber wird wohl nicht nötig sein. „Wir müssen das mit der Verkehrspolizei noch abstimmen.“ Die Bundesstraße muss jedenfalls nicht gesperrt werden, weil die Leitungen von Schloss Beuggen in die Schildgasse parallel zur Radwegunterführung verlegt werden.

Bauchef Jürgen Eckert ist zuversichtlich, trotz einer kleinen Verzögerung wegen des Winterwetters, den Zeitplan einzuhalten. Insgesamt wird die Trasse etwa sechs Kilometer lang sein. Von der Schildgasse verspricht sich Kempf auch eine gute Werbung für die kommenden Abschnitte.

Wenn das Gewerbegebiet steht – parallel verlegt der Zweckverband noch an anderen Stellen im Stadtgebiet Leerrohre, etwa in der Einhäge oder in Warmbach – richtet sich das Augenmerk auf den Dinkelberg und dann auf private Hausanschlüsse. Hier ist der Zweckverband noch nicht in die Vermarktung und den Verkauf eingestiegen, allerdings gibt es für Kempf ein deutliches Signal: „Gemessen daran, wie viele Bürger und Ortsvorsteher bei uns anrufen und wissen wollen, wann’s los geht, ist das Interesse groß.“