Rheinfelden Sparkasse unterstützt TuS Adelhausen weiterhin als Hauptsponsor

Der TuS Adelhausen darf für ein weiteres Jahr auf seinen Hauptsponsor setzen. 50 Kinder und Jugendliche trainieren derzeit im Verein.

Mehr als 50 Kinder und Jugendliche trainieren beim TuS Adelhausen – ein Umstand, der nicht nur andere Vereine neidisch machen dürfte, sondern auch mit ein Grund, warum die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden für ein weiteres Jahr den Hauptsponsor gibt. „Dies geschieht nicht, weil die Ringer in der höchsten Liga unterwegs sind“, betont Vorstandsvorsitzender André Marker. „Entscheidend ist das hohe Engagement im Verein, seine Jugendarbeit, sein Konzept.“ Jugendleiter Axel Asal und Aktivtrainer Florian Philipp stellten vor der Vertragsunterschrift ihre Arbeit vor. Asal hatte vier Jungs dabei, die erst vor wenigen Wochen an der Deutschen Meisterschaft mitgerungen hatten. „Wir haben paradiesische Zustände in Adelhausen. Wir haben 50 Kinder und Jugendliche im Training, angeleitet von neun Jugendtrainern. Da träumen viele davon.“

In drei Gruppen absolvieren die jungen Sportler eine Grundausbildung mit Trainingsschwerpunkten nach einem Konzept, das Asal den Sponsoren vorstellte. Nach dem Ziel gefragt meinte der Jugendleiter: „Wir wollen Medaillen holen.“ Aktivtrainer Florian Philipp berichtete aus der Bundesliga, doch sei das Ziel durch Umstrukturierungen des Dachverbandes Deutscher Ringer Bund noch schwierig. „Der TuS Adelhausen ist auf dem Berg, und der Berg ist ganz oben“, umriss er die Situation seiner Athleten.

Ganz besonders die große Zahl freiwilliger Helfer, die bei Wettkämpfen den Verein mit „viel Leidenschaft“ unterstützen, sei eine tolle Leistung. Das Gesamtkonzept begeisterte Marker und Marketingdirektor Michael Schleith, sie griffen am Montag zum Kugelschreiber, um den Vertrag als Hauptsponsor zu unterschreiben. Wie im Spitzensport üblich, wurde die Summe nicht genannt. Es sei der höchste Betrag, der in der Sportförderung von der hiesigen Bank eingestellt werde, verriet Sparkassen-Chef André Marker.