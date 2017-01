Rheinfelden Sparkasse surft trotz Niedrigzinsen auf Erfolgswelle

Das Ergebnis der Sparkasse Rheinfelden ist trotz Niedrigzinsen zufriedenstellend. Die Smartphone-App wird bei den Kunden immer beliebter.

Für die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank findet André Marker deutliche Worte: "Aus betriebswirtschaftlicher Sicht müssten wir froh sein, wenn die Kunden kein Geld zu uns bringen", drückte es der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden bei der Vorstellung der Bilanz für den Geschäftsbereich Rheinfelden überspitzt aus. Denn investiert ein Anleger sein Geld am Kapitalmarkt, "legen wir drauf", erklärte Marker. Das niedrige Zinsniveau sei deshalb Hauptgrund, dass die Ertragslage des Finanzinstituts weniger gut ist als in den Vorjahren. Das Ergebnis vor Steuern betrug im vergangenen Jahr 23 Millionen Euro, im Jahr zuvor hatte der Gewinn noch bei 29 Millionen Euro gelegen. "Mit dem Ergebnis sind wir dennoch zufrieden und liegen damit auch noch über dem Durchschnitt der baden-württembergischen Sparkassen", so der Vorstandsvorsitzende.

Ausgelöst durch das niedrige Zinsniveau seien höhere Rendite nur noch im Wertpapiergeschäft zu erzielen, sagte Vorstandsmitglied Rainer Liebenow. Dazu müsse man nicht gleich mit großen Summen an der Börse spekulieren. Auch Normalverdiener könnten beispielsweise 50 Euro im Monat in Aktien stecken. Sie müssten nur einen langen Atem mitbringen. Als Beispiel erzählte Liebenow, dass er, als sein Sohn 2001 geboren wurde, dessen Kindergeld sofort angelegt habe. "Meine Frau fragte irgendwann, ob dies eine gute Idee gewesen sei." Heute, nach 16 Jahren, könne er dies bejahen. Wie viel Geld dabei zusammen gekommen ist, wollte er nicht verraten.

Auch die Rheinfelder Sparkassen-Kunden haben vergangenes Jahr fleißig in Wertpapiere investiert. Der Bestand ist im Vergleich zum Vorjahr um knapp 16 Prozent auf 99,6 Millionen Euro gewachsen. Auch die Anzahl der Girokonten hat sich positiv entwickelt. "Es ist uns gelungen, um zwei Prozent zuzulegen, obwohl wir keine gebührenfreie Konten anbieten", sagte Liebenow. Insgesamt 18 862 Menschen in Rheinfelden haben ein Konto bei der Sparkasse. "Damit sind wir Marktführer", freute sich der Finanzexperte.

Online-Banking wird bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden immer beliebter. Die Zahl der Online-Konten ist um 1,3 Prozent auf 13 900 gestiegen. "Es ist den Kunden ein Bedürfnis, Bankgeschäfte mit dem Smartphone zu tätigen", weiß Rainer Liebenow. Wie einfach dies funktioniert, demonstrierte er mit seinem eigenen Telefon: "Ich fotografiere die Rechnung, die ich bezahlen muss, und 30 Sekunden später ist das Geld mit Hilfe des TAN-Push-Verfahrens überwiesen." Möglich macht dies die Sparkassen-App, deren Nutzerzahlen zum Vorjahr um 21 Prozent gestiegen sind. "Unser Geschäftsmodell funktioniert auch, weil wir diese neuen Wege gehen", sagte Liebenow.

Zugenommen hat auch die Nachfrage nach Kundensafes. Weil viele Menschen Angst vor Einbrüchen haben, suchen sie sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten für ihre Wertsachen. Einen Rückgang verzeichnet die Sparkasse im Versicherungs- und Bauspargeschäft. "Trotz niedriger Zinsen empfehlen wir immer noch beides als Absicherung im Alter", sagte Rainer Liebenow.

Zahlen und Fakten zur Sparkasse Lörrach-Rheinfelden