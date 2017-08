Rheinfelden Spannung im und ums Freibad: Gefeuerter Schwimmmeister liegt im Rechtsstreit mit der Stadt

Einen holprigen Start in die 40. Saison hat das Freibad Rheinfelden hingelegt. Lesen Sie hier alles darüber.

Erst wurde Anfang Jahr der langjährige Bäderbetriebsleiter Matthias Selz fristlos gekündigt, dann häuften sich die Beschwerden der Besucher über die Zustände der Anlage und das Personal. Hinzu kommt, dass das Kassensystem in schöner Regelmäßigkeit seinen Geist aufgibt. Mit zwei Treffen pro Woche will die Stadt diesen Problemen Herr werden – das Problem Bäderleitung ist noch nicht vom Tisch.

Die Nachricht kam im März: Mit sofortiger Wirkung habe sich die Stadt von Bäderbetriebsleiter Matthias Selz getrennt, der 2003 von Potsdam an den Rhein gekommen war. Über die Gründe schweigen sich beide Seiten bis heute aus – noch. Denn Selz und die Stadt befinden sich in einem schwebenden Verfahren. Nach Informationen unserer Zeitung hat die Stadt dem Gekündigten eine Abfindung angeboten. „Mein Ziel ist aber, meinen Job wiederzubekommen“, so Selz am Dienstag auf Nachfrage. Auf Anraten seiner Anwältin werde er zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich nichts weiter sagen. „Auch wenn es viel zu erzählen gibt und sich einiges angestaut hat.“

Im September werde ein weiteres Gespräch mit der Stadt folgen. Wird es keine gütliche Lösung geben, folgt wohl ein Prozess vorm Arbeitsgericht. Unterdessen hat die Stadt bereits einen neuen Bäderbetriebsleiter verpflichtet: Matthias Wüst wird zum 1. Januar 2018 von Schopfheim nach Rheinfelden wechseln.

Als die Presse über diesen Wechsel berichtete, folgte gleich am nächsten Tag ein Leserbrief. „Jetzt schon ein herzliches Willkommen“, schrieb die Rheinfelderin Anne Schmitz. Und wies Wüst gleich mal auf die Mängel seines neuen Arbeitsplatzes hin: „Da gibt es uralte Anlagen, defekte Rohre und von der Einrichtung sollten Sie sich selbst ein Bild machen. Dieses Jahr wurde die Eröffnung zur Freibadsaison um eine Woche verschoben – defekte Rohre. Draußen verwelken die neu gepflanzen Sträucher, da sie nicht genug Wasser bekommen. In den Damenduschen läuft das Wasser nicht ab.“

Einige Wochen später schrieb Schmitz einen weiteren Leserbrief, in dem sie den teils unverschämten Ton des Personals monierte. Diesen nahm SPD-Stadtrat Gustav Fischer zum Anlass, um das Thema in den Hauptausschuss zu bringen. OB Klaus Eberhardt versicherte ihm, mit dem Mitarbeiter gesprochen zu haben. Gesprächsbedarf haben die Bürger aber weiterhin. „Es kommen häufig Bürger auf mich zu und fragen, warum sich in Sachen Freibad nichts tut“, schildert Fischer. Verärgert sind sie wegen mangelnder Sauberkeit, und auch der Ton des Personals sei immer wieder Thema.

Bei der Stadt laufen laut dem stellvertretenden Hauptamtsleiter Jörg Höferlin keine Beschwerden auf. Die Probleme sind jedoch bekannt. „Zu schaffen gemacht hat uns immer wieder das alte Kassensystem, das mehrfach ausgefallen ist“, so Höferlin. Wie berichtet, hat der Gemeinderat einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 60 000 Euro zugestimmt, um ein neues zu kaufen. „Für diese Saison wird das aber wohl nicht mehr reichen“, glaubt Höferlin. Neben dem digitalen Kassensystem bestehe immer die Möglichkeit, Karten manuell zu kaufen. „Wir haben Kassenkräfte am Ort. Dass es da vielleicht mal zu längeren Wartezeiten kommen kann, mag sein.“ Mittlerweile seien die defekten Damenduschen repariert und das Unkraut vernichtet. Dass die Außenanlage eine Zeit lang nicht so gut ausgesehen habe, lag auch an dem Rohrbruch, der die Eröffnung verzögert habe.

Um einen direkten Draht ins Schwimmbad zu haben, gibt es nun zwei Mal die Woche einen festen Gesprächstermin zwischen der technischen Bäderleitung und den Verantwortlichen im Rathaus. „So können wir aktuelle Probleme gleich ansprechen und beheben“, sagt Höferlin. Und: „Aus unserer Sicht ist es gelungen, die Kritikpunkte abzuarbeiten.“

„Wir müssen die grundlegende Freibadsanierung anpacken“, sagt Fischer. Zwar sei diese in den Haushaltsprioritäten erfasst und die Absicht vorhanden. „Es nützt aber nichts, den Herbst und Winter wieder verstreichen zu lassen. Dann steht nämlich schnell die nächste Saison vor der Tür.“

Rein zahlenmäßig läuft der Sommer 2017 nicht schlecht: Mit bislang rund 60.000 Besuchern liegt er etwas über dem Durchschnitt der Vorjahre.

Das Freibad

Das Freibad in Rheinfelden wurde 1977 eröffnet und feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Die Wasserfläche von rund 2400 Quadratmetern verteilt sich auf sieben verschiedene Becken. Es gibt einen Fünf-Meter-Sprungturm und zwei Wasserrutschen. Das Freibad ist bis Mitte September täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet.